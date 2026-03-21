La RDC et les Pays-Bas en concurrence pour Ezechiel Banzuzi

Ezechiel Banzuzi, milieu de terrain du RB Leipzig, se retrouve face à un choix délicat à l’approche de la prochaine trêve internationale : il apparaît sur la liste des Léopards U23 de la République démocratique du Congo pour un stage en Algérie, tout en ayant reçu une convocation des Pays-Bas U21.

Cette situation place le jeune joueur – qui évolue en Allemagne après une formation en Europe – devant une décision majeure concernant sa future appartenance internationale. D’un côté, poursuivre avec les équipes néerlandaises assurerait une continuité dans un environnement qu’il connaît bien ; de l’autre, répondre favorablement à l’appel de la RDC signifierait embrasser ses origines et rejoindre un projet national ambitieux.

Le média néerlandais Vi-NL rapporte que l’entourage de Banzuzi suit de près l’initiative congolaise, notamment en raison des perspectives sportives offertes par les Léopards. Un élément déterminant dans la réflexion est la possibilité d’une exposition rapide sur la scène mondiale, avec la perspective d’un accès à de grandes compétitions internationales.

Enjeux et opportunités liés au choix de sélection

La RDC, qui revoit actuellement certains aspects de sa sélection et affiche des ambitions africaines et mondiales, pourrait proposer au joueur un rôle plus central et une intégration accélérée dans l’équipe première. Pour un talent encore jeune, cela représente une opportunité de gagner du temps de jeu et de visibilité à haut niveau.

Si aucune décision définitive n’a encore été annoncée, les contacts réciproques entre la fédération congolaise et le milieu du RB Leipzig laissent entrevoir une issue favorable pour Kinshasa. Les supporters des Léopards gardent donc un œil attentif à l’évolution de ce dossier, qui pourrait rapidement basculer en faveur du maillot congolais.