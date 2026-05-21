Adèle Exarchopoulos : comment elle vit son succès entre gros cachets et vol de bijoux

20 mai 2026 — Présenté hors compétition dans la section Cannes Première, Mariage au goût d’orange, le nouveau film de Christophe Honoré, est dévoilé ce jour au Festival de Cannes. Inspiré de la vie du réalisateur et situé à la fin des années 1970, ce long-métrage réunit notamment Adèle Exarchopoulos, Vincent Lacoste et Paul Kircher et suscite une forte attente critique et médiatique.

La montée des marches de l’actrice de 32 ans confirme sa place majeure sur la scène française. Pour Adèle Exarchopoulos, cette apparition à Cannes marque la poursuite d’un parcours initié par La Vie d’Adèle, Palme d’or en 2013, et jalonné de récompenses, dont deux César. Le film de Christophe Honoré la remet parallèlement face à Vincent Lacoste : il s’agit de leur cinquième collaboration après Fumer fait tousser, Élémentaire, Un métier sérieux et L’Amour ouf.

Au fil de projets mêlant cinéma d’auteur et productions grand public, Adèle Exarchopoulos s’est construite une image de comédienne polyvalente et populaire. Interrogée dans Society en 2025, elle affirmait : « Je ne suis pas une grosse dépensière », ajoutant qu’elle n’avait « pas la culture de s’acheter des trucs chers ». L’actrice confiait préférer consacrer ses moyens aux voyages — évoquant notamment un projet pour le Japon avec son fils — plutôt qu’à l’accumulation d’objets de luxe.

Le succès, oui… mais sans perdre le sens des réalités

La question des salaires a resurgi autour de la personnalité d’Adèle Exarchopoulos lors de la polémique liée à LOL : Qui rit, sort ! en 2023. À la suite du refus médiatique de Blanche Gardin et des débats sur les montants perçus par certains invités, un chiffre de 200 000 euros pour une journée de tournage a été avancé par Blanche Gardin, sans confirmation publique de la part d’Adèle Exarchopoulos.

Dans un entretien pour Marie Claire, l’actrice avait toutefois répondu : « Je n’ai pas honte de gagner de l’argent », reconnaissant la complexité du débat. Issue d’un foyer où son père est chef d’entreprise et sa mère infirmière, elle explique ressentir une forme de gêne quand des contrats atteignent des montants que des proches n’atteindront jamais : « Quand on me propose des salaires que ma mère n’atteindra jamais, il y a forcément un sentiment d’indécence ».

Sur le plan privé, Adèle Exarchopoulos partage depuis plusieurs mois un appartement dans le 16e arrondissement de Paris avec l’acteur François Civil, et le couple disposerait également d’une maison à Fontainebleau, à proximité de la forêt, comme alternance entre vie publique et intimité.

La célébrité a aussi exposé l’actrice à des épisodes plus douloureux : en décembre 2016, elle avait constaté le cambriolage de son appartement parisien, un vol estimé à près de 60 000 euros comprenant, selon les déclarations rapportées, des bijoux Boucheron, des bagues Cartier, des accessoires Céline, des pièces Louis Vuitton et des vêtements de luxe.

Malgré la trajectoire et les enjeux liés à sa notoriété, Adèle Exarchopoulos affirme conserver des repères familiaux et un rapport mesuré à sa vie publique : « Je suis maman, et la fille de mes parents ».