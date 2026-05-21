Dessange lance la gamme de soins Signature avec Paul Duchemin pour des cheveux soyeux et brillants

DESSANGE Paris lance SIGNATURE, une nouvelle ligne de soins capillaires premium pensée comme le prolongement de son expertise de « Haute Coiffure ». Destinée à offrir une routine experte alliant performance et sensorialité, cette collection se présente comme un rituel complet pour transformer la matière du cheveu et sublimer le coiffage, avec une édition spéciale imaginée en lien avec le glamour du Festival de Cannes.

La Maison, acteur historique du luxe à la française dans l’univers de la coiffure, affirme par ce lancement sa volonté de marier savoir-faire technique et expérience sensorielle. SIGNATURE est décrite comme une réponse aux attentes des femmes modernes cherchant des produits efficaces, légers et immédiatement visibles sur la chevelure.

Pour accompagner la sortie de la ligne, DESSANGE Paris dévoile une collaboration exclusive avec Paul Duchemin, coiffeur présenté comme une figure montante de la coiffure contemporaine. Ensemble, ils ont imaginé un coffret en édition limitée, inspiré du style et du glamour associés au Festival de Cannes, dont DESSANGE est partenaire historique et coiffeur officiel.

SIGNATURE : une nouvelle vision du soin coiffant

La gamme SIGNATURE repose sur une approche gestuelle issue des backstages et des salons de Haute Coiffure. Elle s’articule autour de deux produits essentiels : le Sérum SIGNATURE en étape préparatrice et l’Huile SIGNATURE en finition. Ces deux soins sont conçus pour fonctionner de manière complémentaire afin d’optimiser le coiffage.

Le Sérum SIGNATURE a pour vocation de préparer la fibre capillaire avant toute mise en forme. Il protège, discipline et resurface la chevelure, facilitant le coiffage et la tenue des coiffures. L’Huile SIGNATURE, utilisée en touché final, vise à révéler l’éclat, la souplesse et la douceur, tout en limitant l’apparition des frisottis.

Selon la présentation de la Maison, l’application conjointe de ces deux soins reproduit une gestuelle professionnelle, inspirée des techniques employées par les équipes de coiffure en salon. Le résultat attendu : des cheveux plus brillants, plus souples et visiblement plus disciplinés, sans alourdissement.

Le coffret en édition limitée imaginé avec Paul Duchemin rassemble le Sérum et l’Huile SIGNATURE, accompagnés d’un foulard stylisé évoquant l’esthétique de la Croisette. Pensé comme un objet de désir, ce coffret met en scène la rencontre entre l’héritage technique de DESSANGE Paris et la lecture contemporaine de la féminité portée par le coiffeur.

Paul Duchemin apporte à cette collaboration son sens du détail et une esthétique moderne, éléments qui, selon la communication de la Maison, s’accordent naturellement avec l’identité de DESSANGE : élégance, maîtrise technique et sophistication.

La démarche commerciale et créative qui entoure SIGNATURE traduit la volonté de DESSANGE Paris d’adresser une nouvelle génération de consommatrices en proposant des produits experts capables de conjuguer efficacité, désirabilité et expérience sensorielle.