Aston Villa remporte la Ligue Europa après une démonstration face à Fribourg

À Istanbul, Aston Villa a surclassé Fribourg (3-0) en finale de la Ligue Europa. Portés par une première période parfaitement maîtrisée et des buts de Youri Tielemans et d’Emi Buendía, les hommes d’Unai Emery ont rapidement pris l’ascendant avant de sceller leur victoire après la pause grâce à Morgan Rogers. Un succès net qui consacre un cinquième sacre dans la compétition pour le technicien espagnol, tout en relançant les perspectives de qualification européenne pour les clubs anglais.

Aston Villa a décroché la Ligue Europa au terme d’une finale maîtrisée, en dominant Fribourg (3-0) ce mercredi soir, à Istanbul. Donnés favoris avant le coup d’envoi, les Villans ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, imposant leur rythme et leur intensité dès les premières minutes. Les hommes d’Unai Emery ont fait la différence avant la pause, rejoignant les vestiaires avec deux buts d’avance grâce à des réalisations de Youri Tielemans et d’Emi Buendía, auteurs de frappes de grande classe.

Au retour des vestiaires, Aston Villa a confirmé sa supériorité. Morgan Rogers est venu sceller le succès anglais en inscrivant le troisième but, offrant aux siens un sacre net et sans contestation. Avec ce nouveau titre, Unai Emery continue d’écrire sa légende dans la compétition : l’entraîneur espagnol s’impose pour la cinquième fois en Ligue Europa, un record, après ses précédents triomphes avec le FC Séville et Villarreal. Ce succès anglais pourrait également avoir des conséquences en Premier League : il ouvre la porte à une possible sixième place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine, à condition que les clubs anglais se maintiennent à un niveau européen élevé.







