La mobilisation sociale reporte le transfert de la tapisserie de Bayeux

Par BENIN WEB TV
Le transfert de la tapisserie de Bayeux, chef-d’œuvre millénaire classé par l’Unesco et prévu jeudi dans le cadre de la rénovation du musée qui l’abrite en France, a été reporté en raison de la journée de mobilisation sociale, a indiqué mercredi 17 septembre à l’AFP un conseiller de la présidence française. Philippe Bélaval, chargé par l’Élysée du prêt de cette œuvre au British Museum, a précisé : « En raison de la mobilisation attendue la journée de demain (jeudi) dans le département du Calvados (nord‑ouest), le préfet ne s’estime pas en mesure d’assurer la sécurité d’un transfert aussi médiatique et (…) d’une œuvre aussi coûteuse. » Il a ajouté que l’opération se tiendra « dans les prochains jours ».

