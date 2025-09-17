La Fed réduit ses taux, un gouverneur promu par Trump réclamait une baisse plus nette

PAR PAYS
La Réserve fédérale américaine (Fed) a procédé mercredi à sa première baisse des taux d’intérêt de l’année, réduisant ses taux directeurs d’un quart de point à une fourchette comprise entre 4 % et 4,25 %. Cette diminution, conforme aux attentes du marché, a été jugée trop timide par Stephen Miran, nouveau gouverneur nommé par Donald Trump, qui a été le seul à voter contre la décision et a plaidé pour une baisse d’un demi-point. Les taux restent ainsi sensiblement supérieurs aux desiderata du président américain.

