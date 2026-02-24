La Côte d’Ivoire lève 1,3 milliard $, émission sous‑souscrite cinq fois

Le 18 février 2026, la Côte d’Ivoire a placé une nouvelle émission d’euro-obligations internationales d’un montant de 1,3 milliard de dollars, soit environ 725 milliards de FCFA. Le carnet d’ordres a atteint 6,3 milliards de dollars, représentant près de cinq fois l’objectif visé.

CÔTE D’IVOIRE : 1,3 milliard $ levés sur les marchés internationaux, sous-souscrit cinq fois !
Environ 270 investisseurs institutionnels venus de divers pays ont participé à l’opération. Après couverture de change, le rendement en euros s’est établi à 5,39 %, niveau le plus bas pour une émission ivoirienne depuis cinq ans.

Les prévisions macroéconomiques mentionnées font état d’un PIB réel à 6,5 % en 2025, avec une progression attendue à 6,7 % en 2026.

Détails et portée

La qualité de l’émission, sa forte sursouscription et le coût de financement obtenu ont été présentés comme des signes d’un niveau de confiance peu fréquent pour un pays émergent sur les marchés obligataires mondiaux.

L’opération s’inscrit dans une stratégie de gestion proactive de la dette visant à allonger les maturités, réduire le coût du financement et dégager des marges de manœuvre pour financer les projets structurants inscrits au Budget 2026.

