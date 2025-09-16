La Colombie suspend ses achats d’armement aux États-Unis

La Colombie a annoncé mardi 16 septembre la suspension de ses achats d’armes auprès des États-Unis, a indiqué le ministre de l’Intérieur, au lendemain de la décision de Washington de ne plus considérer Bogota comme un allié dans la lutte contre le trafic de drogue. Première productrice mondiale de cocaïne, la Colombie recevait chaque année plusieurs centaines de millions de dollars d’aide pour sa lutte contre le narcotrafic, mais « n’a pas été un très bon partenaire pour s’attaquer aux cartels de la drogue », a estimé lundi le secrétaire d’État américain Marco Rubio. En rétorsion, le ministre colombien de l’Intérieur, Armando Benedetti, a déclaré dans une interview accordée à Blu Radio qu’« à partir de maintenant (…) aucune arme ne serait achetée aux États‑Unis ».