PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

La Colombie suspend ses achats d’armement aux États-Unis

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

États-Unis : un fidèle de Donald Trump nommé gouverneur de la Fed

FBI : pas d’élément crédible montrant qu’Epstein a livré ses victimes

Trump annonce l’élimination d’une troisième embarcation vénézuélienne

Russie: Poutine annonce 100 000 militaires aux exercices russo‑biélorusses

Gaza : l’ONU déplore qu’Israël veuille «aller jusqu’au bout»

Démission de Paul Bulcke, président du conseil d’administration de Nestlé

L’armée israélienne demande l’évacuation du port de Hodeida avant une frappe

Syrie, États-Unis et Jordanie annoncent un plan visant à pacifier la province druze de Soueida

Yémen : médias houthistes rapportent des frappes israéliennes sur le port d’Hodeida

États-Unis: Trump affirme «Nous avons un accord» pour TikTok

VOIR TOUS LES FLASHS

La Colombie a annoncé mardi 16 septembre la suspension de ses achats d’armes auprès des États-Unis, a indiqué le ministre de l’Intérieur, au lendemain de la décision de Washington de ne plus considérer Bogota comme un allié dans la lutte contre le trafic de drogue. Première productrice mondiale de cocaïne, la Colombie recevait chaque année plusieurs centaines de millions de dollars d’aide pour sa lutte contre le narcotrafic, mais « n’a pas été un très bon partenaire pour s’attaquer aux cartels de la drogue », a estimé lundi le secrétaire d’État américain Marco Rubio. En rétorsion, le ministre colombien de l’Intérieur, Armando Benedetti, a déclaré dans une interview accordée à Blu Radio qu’« à partir de maintenant (…) aucune arme ne serait achetée aux États‑Unis ».

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!