La coalition saoudienne annonce une opération militaire au Yémen contre les séparatistes du sud
La coalition menée par l’Arabie saoudite a annoncé mardi 30 décembre, selon l’agence de presse saoudienne, le lancement d’une « opération militaire » au Yémen et a demandé aux civils d’évacuer immédiatement le port de Mukalla pour les protéger « durant l’exécution » de cette opération ; cette décision intervient quelques jours après l’avertissement lancé le 27 décembre par Ryad, qui avait annoncé qu’elle riposterait à toute action armée des séparatistes et les invitait à se retirer « pacifiquement » des provinces récemment conquises. Ces déclarations font suite à des frappes visant des positions séparatistes, que ces derniers ont attribuées à l’Arabie saoudite, soutienne du gouvernement yéménite, tandis que le mouvement séparatiste du Conseil de transition du Sud (STC), appuyé par les Émirats arabes unis, a pris ces dernières semaines de vastes portions de territoire, notamment dans la province d’Hadramout, souvent sans rencontrer de forte résistance ; les partisans du STC réclament le rétablissement d’un État dans le sud du Yémen, région qui avait été indépendante sous la République démocratique et populaire entre 1967 et 1990.
