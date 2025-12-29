Accueil En Brève La Chine effectue cette semaine d’importants exercices militaires autour de Taïwan

La Chine a annoncé lundi 29 décembre le lancement d’exercices militaires « majeurs » autour de Taïwan, prévoyant notamment des tirs à munitions réelles le 30 décembre dans cinq zones des eaux et de l’espace aérien proches de l’île. « À partir du 29 décembre, le Commandement des zones orientales de l’APL déploie ses troupes de l’Armée de terre, de la Marine, de l’Armée de l’air et de la Force des missiles pour mener des exercices militaires conjoints baptisés Mission Justice 2025 », indique un communiqué du colonel-major Shi Yi, porte-parole du Commandement. Pour des raisons de sécurité, le texte conseille aux navires et avions non concernés de ne pas pénétrer ces zones. Cette démonstration de force à grande échelle intervient après plusieurs semaines de tensions sino-japonaises liées à des déclarations évoquant un possible soutien de Tokyo à Taïwan en cas de conflit, et fait suite aux récentes ventes d’armes des États-Unis à Taipei, qui ont provoqué la colère de Pékin. La Chine a en réponse imposé la semaine dernière des sanctions à vingt entreprises américaines de défense, tandis que Taïwan condamne ces opérations comme des « intimidations militaires ».