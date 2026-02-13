La CAF annonce un durcissement de son règlement après les débordements lors de Sénégal – Maroc

Après les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, la CAF annonce un durcissement de son règlement afin de prévenir tout nouveau débordement et renforcer son arsenal disciplinaire.

La finale de la CAN 2025, disputée au Maroc, n’a pas seulement sacré un champion. Elle a aussi mis en lumière les failles disciplinaires du football africain. Les violences survenues en tribunes, attribuées à des supporters sénégalais, ainsi que la sortie temporaire des joueurs sénégalais pour contester l’arbitrage, ont profondément marqué les esprits.

Si la commission de discipline a infligé des sanctions jugées mesurées par certains observateurs, le malaise est resté palpable au sein de l’instance continentale. Beaucoup s’attendaient à des mesures exemplaires. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, avait d’ailleurs laissé entendre, peu après l’annonce des décisions, que le dispositif actuel manquait de portée dissuasive.

Réuni en assemblée générale ce vendredi, le patron de la CAF a confirmé un changement de cap. L’instance va revoir en profondeur son règlement afin de renforcer l’arsenal disciplinaire. Objectif affiché : éviter que de tels incidents ne se reproduisent et garantir des sanctions à la hauteur des infractions commises.

La CAF entend ainsi durcir ses textes, adapter ses pénalités et se doter d’outils plus contraignants face aux violations graves de ses statuts. Une réforme présentée comme indispensable pour préserver l’image et la crédibilité du football africain sur la scène internationale.





