La CAF annonce de grandes reformes pour restaurer sa credibilité

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé l’engagement d’une série de réformes majeures de ses statuts et règlements. L’objectif est de renforcer la confiance et la crédibilité autour de l’arbitrage africain, de l’assistance vidéo (VAR) ainsi que des instances juridictionnelles, notamment le Jury disciplinaire et la Commission d’appel.

Ces mesures interviennent dans un contexte marqué par les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, que l’instance souhaite éviter à l’avenir. La CAF rappelle toutefois que les prestations des arbitres et des opérateurs VAR lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avaient été unanimement saluées pour leur qualité à l’échelle continentale et internationale.

Dans cette dynamique, la CAF entend poursuivre la désignation, au sein de ses organes disciplinaires, de juristes africains parmi les plus expérimentés et respectés. Ces nominations, effectuées par le Comité exécutif et l’Assemblée générale, reposent sur des candidatures proposées par les associations membres et les unions zonales. L’institution insiste sur le respect strict des principes d’indépendance et d’impartialité.

Selon le président de la CAF, Patrice Motsepe, « la CAF met actuellement en œuvre des réformes structurelles importantes de ses Statuts et Règlements afin de renforcer la confiance envers les arbitres, les opérateurs VAR, les commissaires de match ainsi que les instances juridictionnelles de la CAF. Ces ajustements permettront également d’éviter que les incidents inacceptables observés lors de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 ne se reproduisent. » Il a également souligné le recours à des experts en droit du sport, en Afrique et à l’international, afin d’aligner les textes de l’organisation sur les meilleures pratiques mondiales en matière de gouvernance du football.

« Cette démarche est essentielle pour préserver le respect, l’intégrité et la crédibilité des arbitres africains, des opérateurs VAR ainsi que des instances disciplinaires de la CAF. Par ailleurs, la CAF travaille en étroite collaboration avec la FIFA pour renforcer la formation continue des arbitres, des opérateurs VAR et des commissaires de match africains, afin qu’ils atteignent les standards les plus élevés au niveau mondial. Nous devons également poursuivre la professionnalisation de l’arbitrage africain et garantir une rémunération appropriée à ces acteurs essentiels du jeu. »

Revenant sur les avancées récentes, Patrice Motsepe a ajouté que « notre politique de tolérance zéro à l’égard de la corruption et des comportements inappropriés a été reconnue et saluée par les nombreux sponsors et partenaires qui nous ont rejoints. Notre engagement à traiter toutes les Associations Membres de manière équitable et sans favoritisme est également non négociable. Aucune association ne bénéficiera d’un traitement préférentiel. »

Par ailleurs, les incidents liés à la finale de la CAN 2025 sont actuellement examinés par le Tribunal arbitral du sport. En attendant les conclusions, la CAF reste mobilisée sur ses compétitions en cours, notamment la Coupe de la Confédération et la Ligue des champions africaines, tout en accompagnant les sélections qualifiées pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026. « Nous sommes convaincus que les nations africaines engagées à la Coupe du Monde de la FIFA 26 représenteront dignement le continent. », fait’il savoir avec assurance.