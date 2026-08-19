La BIDC voit sa note relevée par Moody’s et se rapproche de l’Investment Grade

La Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) voit sa note d’émetteur à long terme relevée de « B2 » à « B1 » par Moody’s. L’agence a maintenu une perspective stable, une décision que la banque régionale présente comme une reconnaissance de l’amélioration de sa situation financière et de sa capacité de résistance.

Annoncé à Londres le 14 août 2026, ce relèvement concerne la notation de crédit à long terme de la BIDC. Il constitue une amélioration d’un cran dans l’échelle de Moody’s, qui évalue notamment la capacité d’un émetteur à honorer ses obligations financières.

La perspective stable signifie que Moody’s n’anticipe pas, à ce stade, de nouvelle modification immédiate de la note. La BIDC reste toutefois située dans la catégorie spéculative, en dessous du niveau « investment grade », généralement associé aux émetteurs présentant un risque de crédit plus faible.

Selon la banque, cette décision reflète le renforcement de ses fondamentaux financiers, sa résilience et la progression de son rôle dans le financement du développement en Afrique de l’Ouest. La BIDC intervient notamment dans le financement de projets publics et privés dans les pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Une notation améliorée peut contribuer à renforcer la crédibilité d’un établissement financier auprès des investisseurs et des partenaires institutionnels. Elle peut également faciliter l’accès aux marchés de capitaux ou améliorer les conditions auxquelles la banque mobilise des ressources, même si l’impact concret dépendra de la perception des investisseurs et de l’évolution des marchés.

La BIDC n’a pas communiqué, dans l’annonce disponible, de précision sur une éventuelle émission obligataire ou sur un objectif de financement directement lié à ce relèvement.