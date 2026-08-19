Davido: «il n’y a rien de mal à ce que les couples aient des comptes bancaires séparés»

La star nigériane Davido s’est prononcée en faveur d’une certaine autonomie financière dans le couple. Le chanteur estime que chacun des partenaires, homme comme femme, devrait disposer de son propre compte bancaire afin de pouvoir faire face aux imprévus.

Davido a livré sa vision de la gestion financière au sein du couple lors de son passage dans le podcast The Uncut. Interrogé sur la possibilité pour une femme de disposer d’un compte bancaire personnel, voire inconnu de son conjoint, l’artiste nigérian a répondu par l’affirmative. Pour la star de l’Afrobeat, cette indépendance ne devrait toutefois pas être réservée aux femmes. Elle concernerait les deux partenaires, indépendamment de leur situation conjugale. « Oui, je pense que c’est une bonne chose. Je pense même qu’ils devraient en avoir un. On ne sait jamais », a expliqué Davido. Le chanteur a également assuré qu’il ne se sentirait pas offensé s’il découvrait que sa propre épouse disposait d’un compte bancaire dont il ignorait l’existence.

Pour Davido, conserver une partie de ses finances de manière indépendante relève avant tout de la prudence. La vie pouvant réserver des changements inattendus, chacun devrait être en mesure de subvenir à ses propres besoins. Cette approche, selon lui, peut également contribuer à préserver un équilibre au sein du couple. L’indépendance financière ne serait donc pas incompatible avec la vie à deux, mais constituerait plutôt une forme de sécurité personnelle. « Je pense que chacun devrait avoir le sien », a conclu le chanteur, appelant ainsi hommes et femmes à conserver une certaine autonomie dans la gestion de leurs finances.