Tennis: après la Billie Jean King Cup, le Bénin enchaîne avec son championnat national

À peine le succès de l’équipe féminine à la Billie Jean King Cup célébré, le tennis béninois poursuit sur sa lancée. La Fédération béninoise de tennis a donné le coup d’envoi du championnat national, avec près de 300 joueurs engagés sur les courts de Porto-Novo et de Cotonou.

Le tennis béninois ne connaît pas de temps mort. Quelques jours seulement après la qualification historique de la sélection féminine pour le Groupe III Afrique de la Billie Jean King Cup, la Fédération béninoise de tennis (FBT) a lancé son championnat national 2026. Depuis lundi, les courts du stade Charles-de-Gaulle de Porto-Novo et ceux de l’Académie Darboux, à Cotonou, sont au cœur de cette compétition qui réunit environ 300 joueurs. Au-delà du titre national, les participants cherchent également à engranger des points afin de progresser au classement de la FBT.

Cette édition est marquée par une nouveauté : l’organisation d’un tournoi réservé aux vétérans. Lancée le 8 août, cette compétition se déroule parallèlement au championnat national. À travers cette innovation, la FBT entend donner davantage de visibilité aux différentes catégories de pratiquants et maintenir la dynamique autour du tennis béninois. L’organisation simultanée de ces compétitions témoigne également de la volonté des dirigeants de mettre le tennis sous les projecteurs.

Une dynamique portée par les résultats

Le mois d’août 2026 restera comme une période particulièrement riche pour le tennis béninois. Le 15 août dernier, l’équipe féminine du Bénin a en effet, réalisé une performance remarquable à Abidjan, en décrochant sa qualification pour le Groupe III Afrique de la Billie Jean King Cup.

Portées notamment par Gloriana Nahum, Jessica Togbé et les sœurs HONFOGA, l’équipe du Bénin a surmonté tous les obstacles devant elle avant de s’imposer en finale face au pays hôte, la Côte d’Ivoire, sur le score de 2-1. C’était sur le court central du Sofitel Ivoire, le samedi 15 Août 2026.

Une brillante qualification qui redonne une nouvelle dimension au tennis féminin béninois qui poursuit sa progression. En effet, le sacre des filles vient récompenser les efforts consentis par les joueuses, leur encadrement technique et les responsables de la Fédération. Pour Jean-Claude Talon et ses collaborateurs, cette dynamique est loin d’être achevée. Car, à travers les performances à l’internationale et la mobilisation autour du championnat national, le comité exécutif de la FBF entend maintenir la cadence et poursuivre son travail de titan afin d’installer sur la durée, le tennis béninois, à la même loge que les disciplines sportives qui comptent au plan continental.