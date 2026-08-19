Michel Sardou s’en prend aux féministes, Nagui rappelle leur altercation sur Taratata 32 ans après

Michel Sardou, figure incontournable de la chanson française, continue de susciter des débats avec ses déclarations marquantes. Connu pour des titres emblématiques comme Être une femme, Lacs du Connemara ou Maladie d’amour, l’artiste s’est illustré par des propos souvent directs, parfois polémiques. Une de ses phrases les plus controversées, « Elles ont toujours tort, les féministes. », prononcée lors d’une interview télévisée, refait actuellement surface grâce à la comédienne Léa Issert, qui a repris avec précision cette séquence dans une vidéo sur Instagram. Ce retour sur scène digitale relance une discussion autour des paroles tranchantes de Michel Sardou, tout en réveillant une vieille rivalité avec l’animateur Nagui.

Dans cette interview accordée à Audrey Crespo-Mara pour l’émission Sept à huit, Michel Sardou avait livré une déclaration sans équivoque sur le féminisme. Interrogé au sujet des critiques émises par certaines féministes à l’encontre de ses chansons, il avait répondu : « Oui, elles ont toujours tort. » Poursuivant, il avait ajouté de façon provocante qu’il pouvait chanter une idée dans un titre et son contraire dans un autre, sans se soucier de ceux qui prendraient le contenu au pied de la lettre. Il avait également qualifié sans ambages ces critiques de « connes ». Cette intervention, qui avait déjà fait le buzz en son temps, a été remis en lumière récemment par Léa Issert, dont la reproduction fidèle des expressions et intonations du chanteur a séduit les internautes. La vidéo, largement commentée, montre notamment les silences et les petites moues de Sardou, accentuant l’impact de ses réponses.

Outre cette polémique, l’entretien original avait également révélé des aspects plus personnels du chanteur. Il avait évoqué son propre passé familial, marquée par l’absence de son père, ainsi que ses positions politiques, assurant son soutien à Nicolas Sarkozy, y compris après la condamnation de l’ancien président. Interrogé sur sa personnalité dans ses relations amoureuses, il avait concisément résumé son comportement par la formule « un peu de tout ». Ces confessions avaient apporté un éclairage supplémentaire sur cet homme au franc-parler reconnu, dont les déclarations ne laissent jamais indifférent.

Le différend entre Michel Sardou et Nagui, une vieille histoire toujours d’actualité

La récente résurgence de cette interview par Léa Issert a attiré l’attention d’une personnalité du monde audiovisuel : Nagui. L’animateur emblématique a en effet réagi en postant un simple émoji d’applaudissements sous la vidéo de la comédienne, geste chargé de signification. En 1994, Michel Sardou avait été invité sur le plateau de Taratata, émission musicale présentée par Nagui. Cet épisode s’était soldé par un échange tendu, marqué par une ambiance conflictuelle en direct. Depuis, cet épisode reste emblématique d’une brouille jamais totalement refermée entre les deux hommes.

Lors de sa venue dans l’émission C à Vous, Nagui avait lui-même confirmé que la relation était restée distante : « Il est venu une fois dans Taratata, et ce ne sera plus possible. » Il avait précisé qu’il ne contestait ni le talent ni la carrière de Sardou, mais soulignait que l’atmosphère le jour de l’enregistrement avait été mauvaise. L’animateur concluait qu’ils n’avaient sans doute aucun des deux envie de revivre cette expérience conflictuelle.

Près de trente ans plus tard, cette simple réaction sur les réseaux sociaux, sans commentaire explicite, suffit à rappeler cette histoire et son poids dans l’imaginaire médiatique. Le différend entre Michel Sardou et Nagui perdure donc et se manifeste aujourd’hui à travers des silences et des gestes symboliques plutôt que par des échanges directs.