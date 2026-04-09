La 10ᵉ législature au Bénin: Joseph Djogbénou officiellement investi le 15 avril

La cérémonie d’investiture du professeur Joseph Fifamin Djogbénou, élu président de l’Assemblée nationale de la 10ᵉ législature, se tiendra le mercredi 15 avril 2026 à partir de 9 h 30 au Palais des Gouverneurs.

Cet événement solennel marquera l’installation officielle du nouveau président du Parlement dans l’exercice de ses fonctions.

Placée sous le sceau du respect des institutions républicaines, la cérémonie réunira de nombreuses personnalités politiques, administratives et diplomatiques, ainsi que des représentants d’institutions nationales et internationales.

Selon les informations de Fraternité, l’événement sera retransmis en direct sur Télé Hémicycle et sur les plateformes numériques officielles, offrant ainsi aux citoyens la possibilité de suivre en temps réel ce moment majeur de la vie démocratique nationale.

Cette investiture intervient à la suite des élections législatives qui ont conduit à la mise en place de la 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale. Le scrutin a consacré une majorité parlementaire issue des deux grands blocs politiques de la majorité présidentielle à savoir l’UP-R et le BR.

L’unanimité a été ensuite faite autour du professeur Joseph Djogbénou pour présider l’institution. Son choix s’inscrit dans une logique de continuité institutionnelle et de consolidation du rôle du Parlement dans l’architecture démocratique du Bénin.

Ancien président de la Cour constitutionnelle et l’un des acteurs clés des réformes politiques et institutionnelles sous le président Patrice Talon, Joseph Djogbénou a été élu président de l’Assemblée nationale par ses pairs conformément aux dispositions du règlement intérieur afin de préserver les acquis issus des réformes.

Son élection ouvre une nouvelle phase pour l’institution parlementaire, appelée à jouer un rôle déterminant dans le contrôle de l’action gouvernementale, l’élaboration des lois et le renforcement de l’État de droit.

À travers cette cérémonie d’investiture, c’est l’ensemble de la dynamique parlementaire de la 10ᵉ législature qui se met en place. Les défis sont connus : amélioration de la gouvernance, qualité de la production législative, dialogue institutionnel et contribution effective au développement économique et social du pays. Autant d’enjeux qui placeront l’Assemblée nationale au cœur de la vie publique au cours des prochaines années.