Patrick Bruel : sa « parfaite image d’entrepreneur » mise à mal par l’affaire

Patrick Bruel est au centre d’une affaire judiciaire qui suscite des interrogations sur les répercussions possibles pour ses activités professionnelles et son patrimoine : c’est le thème abordé récemment sur BFMTV, où plusieurs intervenants ont détaillé la composition et la solidité financière de l’empire économique bâti par l’artiste au fil des décennies, en évoquant notamment des liquidités importantes et des revenus issus du cinéma et d’investissements privés.

Sur le plateau, les chiffres avancés ont mis en lumière la diversité des sources de revenus de Patrick Bruel : participation au cinéma avec des cachets estimés entre 300 000 et 600 000 euros par film, une société de production affichant une trésorerie supérieure à 20 millions d’euros pour l’exercice 2023, ainsi que des opérations d’investissement très lucratives dans le secteur du poker en ligne.

Les contributeurs de l’émission ont également rappelé des participations et des activités entrepreneuriales moins médiatisées, allant de la production agricole à l’hôtellerie de charme, en soulignant que la valeur patrimoniale de l’artiste s’appuie autant sur des flux financiers déclarés que sur une image publique largement investie par ses différentes activités.

Un artiste à la tête d’un véritable empire

Parmi les opérations les plus mentionnées figure son engagement dès 2009 auprès de Winamax. Actionnaire du site de poker et de paris sportifs depuis ses débuts, Patrick Bruel aurait cédé ses parts progressivement ; les montants évoqués sur BFMTV parlent d’une opération qui lui aurait rapporté près de 87 millions d’euros, une somme citée pour illustrer l’ampleur des gains issus de ce type d’investissement.

La diversification de ses actifs s’étend hors du seul univers du divertissement. Dans le Vaucluse, il a lancé la marque d’huile d’olive Léos, produite sur son domaine, projet présenté comme une valorisation du terroir provençal. Autour de ce domaine, l’artiste a par ailleurs développé une offre hôtelière haut de gamme : la structure liée à cette activité aurait été présentée avec une trésorerie de plus de 33 millions d’euros.

BFMTV a aussi rappelé d’autres orientations d’investissement de Patrick Bruel, notamment des participations ou des fonctions d’ambassadeur dans des secteurs comme les accessoires audio et l’agroalimentaire, des positions qui contribuent à étendre et à diversifier son portefeuille au-delà des seules recettes artistiques.

Sur le plan de la réputation, la discussion a mis en exergue la dépendance de certains pans de son patrimoine à son image publique. Invitée à commenter, Emmanuelle Anizon, grand reporter au Nouvel Obs, a estimé que l’affaire pouvait affecter une réputation construite sur des décennies, déclarant notamment : « Cette affaire fait exploser sa parfaite image d’entrepreneur dans le contrôle, qu’il a mis 35 ans à construire ».