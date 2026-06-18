« Obligé d’inviter 500 photographes » : Marius Colucci revient sur l’enterrement de son père Coluche à 9 ans

Quarante ans après la disparition de Coluche, l’émotion reste vive au sein de sa famille, en particulier pour son fils, Marius Colucci. Invité exceptionnel ce mercredi 17 juin 2026 sur le plateau de Télématin, ce dernier a livré un témoignage rare et poignant concernant le choc émotionnel qu’il a vécu à seulement neuf ans, au moment du décès brutal de son père. En évoquant les souvenirs liés aux obsèques de l’humoriste, Marius a dévoilé la difficulté d’un deuil familial rendu public par l’ampleur de la notoriété de Coluche.

Le 19 juin 1986, la France entière était bouleversée d’apprendre la mort de Coluche, victime d’un accident de moto. Humoriste emblématique, acteur reconnu et fondateur des Restos du Cœur, il s’imposait comme une figure majeure du paysage culturel et social français. Pourtant, ce décès tragique a aussi laissé une famille endeuillée, notamment un fils de 9 ans, Marius. Il revient aujourd’hui, avec une grande sincérité, sur les moments difficiles qu’il a traversés, en particulier le souvenir douloureux de funérailles marquées par une forte médiatisation et une foule immense.

Dans son témoignage, Marius Colucci insiste sur l’impact psychologique majeur de ce drame vécu dans sa jeunesse. « C’est dévastant pour un enfant de 9 ans », confie-t-il en évoquant son traumatisme. Cette souffrance a été d’autant plus difficile à gérer que la notoriété de son père a exposé la famille à un regard public constant, rendant l’intimité presque impossible à préserver.

Un héritage lourd à porter sous les projecteurs

Perdre un parent est une épreuve universelle, mais la disparition d’une personnalité aussi célèbre révèle des réalités inédites. Marius Colucci explique que sa douleur personnelle a dû coexister avec celle de milliers d’anonymes venus rendre hommage à Coluche, transformant le deuil en un événement d’envergure nationale.

« En plus, quand votre père est une vedette nationale… », souligne-t-il, illustrant ce paradoxe : l’affection du public se mêle à une pression médiatique intense. Cette double dimension a compliqué son cheminement personnel. Si Marius comprend aujourd’hui l’attachement du public à la figure paternelle, il rappelle que cette visibilité peut rendre le travail de deuil plus ardu pour les proches.

Le souvenir qui marque profondément l’acteur reste celui des obsèques. Au lieu d’un moment d’intimité familiale, les funérailles se sont déroulées sous l’œil des photographes et des caméras, attirant une foule massive en quête d’hommage. Celui qui était alors un enfant se rappelle son désir d’un enterrement plus privé. « Moi, j’aurais bien aimé faire un enterrement avec ma famille par exemple », précise-t-il, avant d’ajouter : « Où je n’aurais pas été obligé d’inviter 500 photographes ». Cette situation reflète les pratiques des années 1980 où les frontières entre vie privée et vie publique étaient fréquemment brouillées, surtout pour une figure aussi populaire que Coluche.

Avec le temps, Marius note une évolution dans la manière dont la vie privée des familles endeuillées par une célébrité est protégée. « Maintenant, on essaye de se protéger un peu plus, mais dans les années 80, ce n’était pas forcément ça », observe-t-il, révélant une prise de conscience progressive dans le traitement médiatique des drames familiaux.

Malgré la douleur et la surcharge médiatique, Marius Colucci ne nourrit aucune rancune envers le public venu nombreux. « Il y avait tous les gens qui étaient venus se recueillir, et ça, je ne peux pas leur en vouloir », confie-t-il. Pour lui, au-delà de la célébrité de son père, la perte d’un parent reste une expérience profondément traumatisante. « Coluche ou pas Coluche, c’est très traumatisant pour n’importe qui de perdre son père », conclut-il, témoignant d’une douleur personnelle toujours présente quarante ans après cette disparition tragique.