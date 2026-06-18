Olivia Ruiz : le bruxisme, la pathologie qu’elle a eue au château de la Star Academy

Olivia Ruiz fait à nouveau la une après un échange vif en direct sur Les Maternelles XXL, où elle a recadré un invité qui lui demandait quand elle comptait avoir un enfant, séquence devenue virale. La chanteuse est par ailleurs revenue sur une affaire plus ancienne et intime : le bruxisme sévère dont elle souffrait pendant son passage à la Star Academy, au point de se casser les dents dans son sommeil, a-t-elle confié sur France Inter en mai 2026.

Le témoignage d’Olivia Ruiz mêle souvenirs de succès et d’épreuves. Si elle reconnaît que la Star Academy a lancé sa carrière, elle a aussi raconté les conséquences physiques du stress vécu au château, évoquant des nuits marquées par des contractions involontaires des mâchoires.

Déjà en 2024, dans l’émission Un dimanche à la campagne, elle décrivait cet épisode difficile : à 22 ans, loin de ses proches et filmée en permanence, elle disait « J’étais en panique ». Selon ses récits, la production l’aurait orientée vers la psychologue du programme et lui aurait fourni une protection dentaire. Elle a précisé que le problème avait disparu après son élimination : « Quand je suis sortie, c’était terminé ».

Le bruxisme est un trouble caractérisé par des mouvements involontaires des mâchoires, se manifestant par un serrement ou un grincement des dents, le plus souvent pendant le sommeil. Les spécialistes distinguent le bruxisme statique, correspondant à un serrage prolongé, et le bruxisme dynamique, qui entraîne des frottements et le bruit de grincement parfois perçu par l’entourage.

Ce trouble n’est pas une simple habitude : il peut entraîner des douleurs locales (mâchoire, tempes, joues), des maux de tête, des tensions cervicales, ainsi que des atteintes dentaires importantes. Dans les cas graves, les dents s’usent prématurément, l’émail peut être fortement abrasé et des fractures dentaires peuvent survenir, comme l’a relaté Olivia Ruiz.

Le stress est identifié comme le facteur le plus fréquent de déclenchement ou d’aggravation du bruxisme. Les situations d’anxiété, l’isolement, l’exposition médiatique intense ou la pression professionnelle favorisent ces contractions nocturnes. D’autres éléments — consommation d’alcool, tabac, café ou certains médicaments — peuvent également jouer un rôle aggravant.

Les approches thérapeutiques combinent protections mécaniques et prises en charge psychologique. Les dentistes prescrivent souvent une gouttière sur mesure pour protéger les dents et limiter l’usure. En parallèle, des techniques de gestion du stress (relaxation, sophrologie, thérapies comportementales, hypnose) sont recommandées pour réduire la fréquence et l’intensité des épisodes. Dans les formes les plus sévères, des injections de toxine botulique peuvent être utilisées pour diminuer la puissance des muscles masticateurs.

Les études récentes estiment que le bruxisme affecterait plus d’un adulte sur cinq à des degrés variables, ce qui en fait un problème fréquent de santé bucco-dentaire et mentale. Le récit d’Olivia Ruiz met en lumière le lien entre conditions de vie stressantes et manifestations physiques nocturnes. Aujourd’hui, Olivia Ruiz semble avoir laissé cet épisode derrière elle.