Kylian Mbappé réagit au décès de Jean-Louis Gasset

A l’instar de ses compatriotes, Kylian Mbappé a aussi réagi au décès de Jean-Louis Gasset. Et l’attaquant du Real Madrid a rendu un grand hommage au technicien français.

Agé de 72 ans, Jean-Louis Gasset n’officiera plus sur le banc d’une équipe. Le technicien français s’est éteint ce vendredi, comme l’a annoncé son ancien club de Montpellier sur son compte X: «Le MHSC a appris ce jour avec une immense tristesse la disparition de Jean-Louis Gasset. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025. Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. Il a été aussi un formidable étendard de la formation montpelliéraine qu’il a exporté dans de grands clubs, que ce soit au Paris-Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne ou bien encore à l’Olympique de Marseille et en équipe de France où il était adjoint du sélectionneur, Laurent Blanc. Aujourd’hui, le club montpelliérain a perdu l’une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l’on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule. Le Président Laurent Nicollin et l’ensemble du club, tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils Robin, actuel adjoint de Zoumana Camara à la tête de l’équipe première du club, sa fille Coralie, sa maman Eliane et toute la famille Gasset», a écrit le MHSC sur ses réseaux sociaux.

Une grande perte pour la France qui a rendu un grand hommage à l’illustre disparu. Capitaine des Bleus; kylian Mbappé a aussi eu une pensée pieuse pour l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire. «Une encyclopédie du foot nous a quitté. Merci pour tout et repose en paix. Mes condoléances à sa famille et ses proches», a écrit l’attaquant madrilène sur son compte Instagram en repartageant le post de la Ligue 1.

🕊 Kylian Mbappé rend hommage à Jean-Louis Gasset sur IG pic.twitter.com/ALkpngf4fQ — Madridistas Connection (@Madrid_Connect) December 26, 2025






