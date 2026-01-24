Kobané : le parti prokurde DEM exige la levée immédiate du siège

Le siège de la ville syrienne à majorité kurde de Kobané «doit être levé immédiatement», a estimé samedi 24 janvier le parti turc prokurde DEM. Le parti a exprimé sa vive inquiétude pour la population locale, craignant une «tragédie humanitaire» dans cette localité frontalière située dans le nord de la Syrie.

Après l’envoi d’une délégation sur place, DEM a déclaré que la situation à Kobané «s’est aggravée, passant d’une crise à une catastrophe mortelle». Le parti exige la fin immédiate du siège, tant à Kobané que dans les régions du nord et de l’est de la Syrie.

La demande publique du parti prokurde intervient au terme de visites et d’observations relayées par sa délégation, qui a évalué la situation sur le terrain et rapporté des conditions jugées alarmantes pour les civils.

La nature et les conséquences du siège selon le parti

Le terme «siège» employé par DEM renvoie à un confinement de la localité et à des restrictions sur les mouvements de personnes et de marchandises, selon l’analyse fournie par le parti. DEM a mis en garde contre les conséquences humanitaires d’un tel blocus, évoquant le risque de pénuries et de difficultés d’accès aux services essentiels pour les habitants de Kobané.

La délégation a indiqué que les habitants sont confrontés à des conditions de plus en plus précaires, ce qui a conduit le parti à qualifier la situation de «catastrophe mortelle». Sur la base de ses observations, DEM appelle les autorités concernées et la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour lever les entraves et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire.

Appels à l’action et portée politique

Par son communiqué, DEM ne se contente pas d’un constat localisé: le parti étend sa demande à l’ensemble du nord et de l’est de la Syrie, territoires où des populations civiles vivent sous des contraintes variées depuis plusieurs années. Le parti prokurde réclame ainsi une intervention immédiate pour remédier aux restrictions qui affectent l’accès aux soins, à l’alimentation et aux services de base.

Si DEM met l’accent sur l’urgence humanitaire, son appel a aussi une portée politique, en rappelant la responsabilité des acteurs régionaux et internationaux dans la gestion des crises en Syrie. Le parti demande à ce que des initiatives concrètes soient lancées pour assurer la sécurité des civils et permettre la reprise d’un flux régulier d’aide vers les zones touchées.