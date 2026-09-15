Odo Marie lance OMtivi avec « Les Femmes qu’on n’épouse pas »

L’actrice et productrice ivoirienne Odo Marie lance OMtivi et y dévoile « Les Femmes qu’on n’épouse pas », une production consacrée aux préjugés autour du mariage et aux choix imposés par le regard social.

Odo Marie ouvre un nouveau chapitre de sa carrière avec « Les Femmes qu’on n’épouse pas » et le lancement d’OMtivi, la chaîne YouTube de sa structure O.Movies. L’actrice et productrice ivoirienne a présenté le projet vendredi 11 septembre 2026 à Abidjan-Marcory.

Présentée en avant-première à l’Akwaba Event Center, la première partie de cette nouvelle production s’intéresse aux préjugés qui entourent le mariage, en particulier lorsqu’ils visent les femmes exposées publiquement. Odo Marie y interroge aussi les choix et les renoncements que certaines personnes acceptent pour répondre aux attentes sociales.

La production, annoncée pour une durée d’environ 55 minutes, doit être déclinée en trois parties autour de thématiques différentes. Sa diffusion a démarré samedi 12 septembre à 21 heures sur OMtivi, selon RTI Infos.

La nouvelle chaîne doit servir de vitrine numérique aux productions de O.Movies. Odo Marie prévoit d’y proposer des séries, comédies, chroniques, émissions et d’autres formats, tout en conservant les activités de sa structure dans le cinéma et la télévision.

La soirée de lancement a également donné lieu aux « O d’Honneur », une distinction créée pour saluer des professionnels ayant accompagné les projets de O.Movies. Fortuné Akakpo et d’autres collaborateurs ont été mis à l’honneur devant les invités réunis à Marcory.

Marie-Odile Gondo, connue du public sous le nom d’Odo Marie, s’est notamment illustrée dans la série « Les Nounous », où elle incarne Dotty. En 2026, elle a également coréalisé avec Consty Peursy le long métrage « Y’a braquage au village ».