Kim Kardashian et Ray J concluent un accord confidentiel sur leur sextape

Kim Kardashian et Ray J ont conclu en 2023 un accord confidentiel portant sur la sextape de 2007, vidéo dont la diffusion avait suscité une large attention publique depuis près de vingt ans.

D’après des documents consultés par TMZ, cet arrangement a été signé non seulement par les deux intéressés, mais aussi par leurs mères, Kris Jenner et Sonja Norwood. Le document est intitulé « Accord de règlement confidentiel et quittance générale mutuelle » et vise à éteindre toutes les réclamations, litiges et actions juridiques, passés comme futurs, liés à l’enregistrement à caractère sexuel. Il contient notamment une clause interdisant aux parties de tenir des propos dénigrants sur l’autre, y compris des commentaires sur le caractère, la réputation, l’intégrité ou les pratiques commerciales.

Selon certaines sources, Ray J aurait perçu 6 millions de dollars en contrepartie de sa signature. L’accord prévoirait également des protections pour Disney et Hulu, afin d’exonérer les propriétaires et diffuseurs de la série The Kardashians de toute responsabilité.

Des litiges se poursuivent malgré l’accord

Malgré la confidentialité de l’arrangement, des procédures judiciaires ont repris en novembre 2025 lorsque Ray J a saisi la justice, soutenant que Kardashian et Jenner avaient enfreint les termes en abordant la sextape dans l’émission The Kardashians diffusée sur Hulu.

Des pièces judiciaires obtenues par Page Six indiquent que ces échanges auraient eu lieu « presque immédiatement après la signature de l’accord », ce que la partie plaignante présente comme une violation des obligations contractuelles.

Dans sa requête, l’avocat de Ray J a affirmé qu’il ne laisserait pas Kardashian et Kris Jenner manipuler le système judiciaire pour échapper à leurs engagements contractuels et le sacrifier au profit de la notoriété.

Cette action intervient après une plainte en diffamation déposée par Kardashian et Jenner en octobre 2025, déposée après que Ray J ait déclaré coopérer avec des autorités fédérales pour constituer un dossier au titre de la loi RICO à leur encontre ; les deux femmes ont nié l’existence d’une telle enquête fédérale.

Dans des déclarations au tribunal, Kris Jenner a qualifié les allégations de Ray J d’offensantes et nuisibles, évoquant la détresse causée par l’exposition au public d’éléments privés concernant sa fille.

Kim Kardashian a indiqué avoir supporté des conséquences émotionnelles et financières pour répondre à ces accusations, en ayant recours notamment à une thérapie et à des conseils juridiques et stratégiques.

Ray J a maintenu sa position en affirmant que Kardashian et Jenner avaient menti, et en remettant en question l’absence de sanctions face à des déclarations faites sous serment.

Le litige trouve son origine dans la relation entre Kim Kardashian et Ray J, qui a duré de 2003 à 2006 ; la sextape a été rendue publique en 2007, un an après leur séparation.

L’accord conclu en 2023 visait à clore les contentieux liés à cet enregistrement, mais des allégations et des procédures ultérieures montrent que des différends subsistent.