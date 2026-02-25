Kev Adams se livre sans retenue sur les femmes et les coups d’un soir

Bonne nouvelle pour les fans : l’univers de Maison de retraite porté par Kev Adams revient à l’écran sous la forme d’une série en six épisodes, dont le premier épisode sera diffusé sur TF1 le 9 mars prochain à 21h10, révèle Voici. Le projet réunira, selon les informations disponibles, plusieurs visages emblématiques du film original — Daniel Prévost, Chantal Ladesou, Enrico Macias, Michel Jonasz, Liliane Rovère et Claudette Walker — tandis que Stefi Celma et Pierre‑François Martin‑Laval devraient intégrer la distribution.

TF1 proposera donc une « seconde jeunesse » au concept porté par Kev Adams, qui avait fédéré un public autour de l’univers de Maison de retraite. Les éléments communiqués par Voici indiquent un format en six épisodes pour cette première salve de diffusion télévisuelle. Les acteurs mentionnés sont annoncés comme devant reprendre leurs rôles ; pour d’autres noms, les sources parlent d’un renfort de casting avec l’arrivée de nouvelles têtes.

Parallèlement à cette actualité télévisuelle, Kev Adams continue de mener une carrière active sur scène. Comédien et humoriste, il enchaîne les spectacles depuis 2010 et fait régulièrement part, dans les médias, des moments marquants de sa tournée. Sa notoriété lui permet de partager, via sa chaîne YouTube et les émissions de télévision, des anecdotes personnelles qui suscitent l’attention du public.

Kev Adams : des sueurs froides en pleine tournée

Sur sa chaîne YouTube, dans le cadre du concept « À qui appartient l’anecdote ? », Kev Adams a raconté en septembre dernier ce qu’il a présenté comme la « plus grande frayeur » de sa vie. Lors d’une date de tournée il y a quelques années, il a expliqué avoir cru, un instant, être devenu père sans le savoir.

Selon son récit, une jeune femme, très insistante, avait demandé à le voir. « J’étais dans ma loge avec mon équipe, je n’avais pas le temps », a-t‑il relaté, avant de céder face à l’insistance. La surprise est survenue quand la fan est entrée « en tenant un bébé dans les bras ». L’acteur s’est alors trouvé submergé par le doute et l’angoisse : « Moi, à ce moment‑là, je me vois papa. Je n’ai aucun souvenir de cette fille, je ne crois pas avoir couché avec elle, et en même temps… peut‑être qu’un jour en étant bourré… Je doute, je commence à paniquer. Elle était tellement pleine d’assurance, avec un regard tellement grave. »

La situation s’est finalement éclaircie : la jeune femme souhaitait simplement lui présenter son fils. Elle était enceinte lors de son dernier spectacle et voulait que Kev Adams rencontre l’enfant. L’artiste a qualifié ce dénouement de « gros soulagement ». Il a par ailleurs abordé d’autres aspects de sa vie privée et de ses complexes lors de son passage dans l’émission 50′ Inside, présentée par Isabelle Ithurburu, comme en témoignent ses interventions médiatiques récentes.