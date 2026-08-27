Kenya : 30 millions de dollars visés pour renforcer l’Académie du service extérieur

La stratégie 2026-2029 lancée le 26 août 2026 doit financer la formation diplomatique, la recherche, le numérique et les infrastructures de cette institution publique basée à Nairobi.

Le Kenya a lancé le 26 août 2026 une stratégie de mobilisation des ressources 2026-2029 visant à réunir 30 millions de dollars, soit environ 3,9 milliards de shillings kényans, pour son Académie du service extérieur. L’objectif est de renforcer la capacité diplomatique du pays dans un environnement international jugé plus exigeant.

Le programme doit financer la formation diplomatique, la recherche en politique étrangère, la transformation numérique, les infrastructures et la soutenabilité institutionnelle de l’Académie. Il ne s’agit donc pas seulement d’un effort de modernisation des cours, mais d’un plan plus large de consolidation de l’établissement.

Musalia Mudavadi a appelé les partenaires et le corps diplomatique à soutenir cet investissement, présenté comme un levier pour la présence kényane sur les dossiers régionaux et internationaux.

L’institution a été créée en 2006 sous le nom de Foreign Service Institute, avant de devenir la Foreign Service Academy en 2017. Le Foreign Service Act de 2021 lui a donné le statut d’agence gouvernementale semi-autonome, avec un conseil de gouvernance mis en place en 2024.

L’Académie indique avoir déjà formé plus de 5 000 agents du Kenya et de la région, dont des diplomates du Soudan du Sud et de Somalie.