RDC et Angola : la concession Dilolo-Sakania signée pour 30 ans

Signé à Kinshasa, le contrat porte sur 1 004,5 kilomètres de voie à réhabiliter, moderniser et exploiter, avec un investissement indicatif de 1,258 milliard de dollars avant rétrocession à l’État congolais.

La RDC et l’Angola ont signé à Kinshasa, le 26 août, le contrat de concession de la ligne ferroviaire Dilolo-Sakania, maillon congolais du corridor de Lobito présenté comme stratégique pour relier le sud-est de la RDC au littoral angolais et fluidifier les échanges régionaux.

Le projet couvre 1 004,5 kilomètres entre Dilolo et Sakania, via Kolwezi, Tenke et Lubumbashi. Il prévoit la réhabilitation, la modernisation, l’extension, l’exploitation et la maintenance de la ligne, pour un investissement indicatif d’environ 1,258 milliard de dollars américains. La concession doit courir sur 30 ans avant le retour des infrastructures à l’État congolais.

Selon les termes présentés par la présidence congolaise, l’État conservera la propriété de l’infrastructure, détiendra au moins 10 % de la société de projet et percevra une redevance équivalant à 7,5 % du chiffre d’affaires annuel brut. La rétrocession complète des installations est prévue à l’issue de la concession.

Félix Tshisekedi a affirmé que l’accord ne privatise pas la SNCC et ne crée pas de monopole ferroviaire. Le président congolais a également assuré que le concessionnaire assumera le financement du projet et le risque trafic, sans garantie souveraine ni subvention d’exploitation de la part de la RDC.

Les autorités congolaises et angolaises ont aussi annoncé vouloir harmoniser les opérations ferroviaires, les tarifs et les procédures douanières, tout en développant des infrastructures transfrontalières complémentaires autour du corridor.