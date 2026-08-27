RDC : le gouvernement met en avant près de 29 000 milliards CDF de recettes intérieures en 2025

Présentés le 26 août 2026 par le ministre des Finances Doudou Fwamba, ces chiffres s’accompagnent d’une projection à 33 500 milliards CDF en 2026 et d’un déficit budgétaire ramené à environ 1 200 milliards CDF selon la Primature.

En République démocratique du Congo, le ministre des Finances Doudou Fwamba a présenté le 26 août 2026 des recettes intérieures proches de 29 000 milliards de francs congolais pour 2025, contre environ 27 000 milliards en 2024. L’exécutif met cette progression en avant comme un signal de résistance budgétaire alors que les finances publiques restent sous pression. Les chiffres ont été avancés lors d’un panel de redevabilité tenu à Kinshasa.

LePoint.cd et Le Quotidien RDC relaient aussi, au nom du ministre, une projection de 33 500 milliards CDF pour 2026. Ces montants ont été avancés lors de cette prise de parole, et non dans le cadre d’un bilan annuel 2025 présenté comme définitivement clos.

Doudou Fwamba a relié cette trajectoire à une série de réformes de mobilisation des recettes. Les mesures mises en avant portent sur l’interconnexion des régies financières, la facture normalisée, la télédéclaration de la TVA et la modernisation des procédures douanières. Le gouvernement présente ces outils comme les principaux leviers d’une hausse durable des encaissements et d’un meilleur suivi fiscal.

Selon la Primature, le gouvernement estime en parallèle pouvoir ramener le déficit budgétaire à environ 1 200 milliards CDF, contre un objectif initial annoncé comme inférieur à 5 500 milliards CDF. L’exécutif lie cette amélioration à la mobilisation des recettes et à l’exécution des dépenses, dans un contexte où la situation sécuritaire dans l’est du pays continue de peser sur les équilibres budgétaires.

La séquence s’inscrit dans une dynamique déjà mise en avant au début de janvier 2025. Radio Okapi rapportait alors, en relayant le ministère des Finances, que les recettes intérieures de l’exercice 2024 avaient atteint 103 % des prévisions annuelles et progressé de 27 % en francs congolais par rapport à 2023.