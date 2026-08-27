Kenya : une stratégie 2026-2036 pour faire de la bioéconomie un levier industriel

Le document décennal vise à transformer les ressources biologiques, la recherche et l’innovation en produits à plus forte valeur, en emplois et en nouvelles activités industrielles.

Le Kenya s’est doté d’une stratégie nationale 2026-2036 pour faire de la bioéconomie un levier d’industrialisation, d’innovation et de création de valeur à partir de ses ressources biologiques.

Le texte a été validé lors d’un atelier tenu du 28 au 31 juillet 2026 à Pwani University, à Kilifi, dans le cadre des travaux conduits par le State Department for Science, Research and Innovation.

La stratégie vise à transformer les ressources biologiques, la recherche et l’innovation en produits à plus forte valeur, en emplois et en nouvelles activités industrielles, en rapprochant davantage la production, les laboratoires et le transfert technologique.

Ce cadre décennal doit servir de feuille de route pour structurer une filière présentée comme un appui à la montée en gamme industrielle du pays sur la période 2026-2036.

Le State Department for Science, Research and Innovation propose en outre la création d’un National Bioeconomy Institute pour coordonner la mise en œuvre, le transfert technologique et l’investissement dans ce secteur.