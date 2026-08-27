RDC : Kinshasa suspend les activités de 11 établissements publics à Goma et Bukavu

Le ministère congolais de l’Enseignement supérieur a pris cette mesure pour l’année 2026-2027 dans les zones sous contrôle de l’AFC/M23, tout en organisant l’accueil des étudiants concernés hors des zones de conflit.

Kinshasa a suspendu jusqu’à nouvel ordre les activités académiques et para-académiques de l’année 2026-2027 dans onze établissements publics de Goma et de Bukavu, situés dans les zones sous contrôle de l’AFC/M23, dans l’est de la République démocratique du Congo. La décision vise les universités et instituts publics concernés par le conflit et par le contentieux opposant le gouvernement congolais au mouvement armé.

La suspension couvre notamment les inscriptions, les réinscriptions, les enseignements, les évaluations, les délibérations et tout acte conduisant à la délivrance d’un titre académique pour l’année 2026-2027. Le ministère congolais de l’Enseignement supérieur a toutefois prévu une exception pour les étudiants finalistes de l’année 2025-2026, afin qu’ils puissent achever leur cursus et présenter leurs évaluations.

Le 25 août 2026, le ministère a également publié une note circulaire destinée à faciliter l’accueil et l’admission des étudiants issus de ces établissements dans des zones non affectées par le conflit. Cette mesure doit permettre la continuité des études hors des territoires contrôlés par l’AFC/M23.

La décision intervient après un autre bras de fer engagé le 10 août 2026, lorsque Kinshasa a dénoncé comme nulles et sans effet juridique ou administratif les nominations opérées par l’AFC/M23 dans dix établissements publics de Goma et de Bukavu. Le ministère a aussi annoncé le 25 août la suspension du paiement des rémunérations de 48 agents visés par des mesures administratives.

Le 26 août 2026, l’AFC/M23 a contesté cette suspension et l’a présentée comme une atteinte au droit à l’éducation. Cette réaction souligne l’ampleur du différend entre Kinshasa et le mouvement sur le contrôle des établissements, des personnels et de la validité des parcours universitaires dans les zones qu’il administre.