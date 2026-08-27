Bénin: 342 militaires mutés dans différentes unités

​Une réorganisation intervient au sein de l’Armée de terre béninoise. Par une décision récente, le Chef d’État-Major de l’Armée de terre, le Général Abou Issa, a procédé au redéploiement de 342 militaires.

A travers la Note de service N°26-03-3023/EMAT/DRH/BEGP/SCH/SEC/SA, signée le 24 août 2026 par l’État-Major de l’Armée de terre, des centaines de militaires ont été redéployés.

Ce document officiel acte la mutation de 342 militaires pour des impératifs de service vers différentes unités. Ces nouvelles affectations concernent divers grades et unités des Forces armées béninoises (FAB). La hiérarchie militaire précise que cette vague de mouvements des troupes est motivée par des raisons d’urgence et de nécessité de service, visant à rationaliser les effectifs et à renforcer l’efficacité opérationnelle sur le terrain.

​Les mesures couvrent l’ensemble de la hiérarchie des sous-officiers et hommes de rang — des Adjudants aux Soldats de 2ᵉ classe (SD2) et Caporaux (CAL). Si la majorité des mutations est effectuée pour motif de « prise d’emploi », plusieurs décisions précisent une réaffectation « à titre de régularisation » pour ajuster les positions administratives et opérationnelles sur le terrain.

Liste de quelques militaires réaffectés

​ 1ᵉʳ Bataillon Interarmes (1ᵉʳ BIA) : Affectation de plusieurs sous-officiers et militaires de rang, dont l’Adjudant (ADJ) D. Augustin Kouakanou, le Sergent-Major (SGM) Dossa Sébastien Kotannon et le Sergent-Chef (SCH) S. Spéro Toffa.

: Affectation de plusieurs sous-officiers et militaires de rang, dont l’Adjudant (ADJ) D. Augustin Kouakanou, le Sergent-Major (SGM) Dossa Sébastien Kotannon et le Sergent-Chef (SCH) S. Spéro Toffa. ​2ᵉ Bataillon Interarmes (2ᵉ BIA) : Mutations enregistrées comprenant notamment l’Adjudant-Maître (ADM) I. C. M. Vivien Bakpe (affecté à l’Escadron de musique), le Sergent-Major (SGM) Abdel Aziz Chabi-Gado et le Sergent-Chef (SCH) Abdoul Zakir Koto Lafia.s mesures couvrent l’ensemble de la hiérarchie des sous-officiers et hommes de rang — des Adjudants aux Soldats de 2ᵉ classe (SD2) et Caporaux (CAL). Si la majorité des mutations est effectuée pour motif de « prise d’emploi », plusieurs décisions précisent une réaffectation « à titre de régularisation » pour ajuster les positions

2ᵉ BATAILLON INTERARMES (Suite)

​ 2. CHABI-GADO Abdel Aziz | Grade : SGM | Mle : 29245 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

CHABI-GADO Abdel Aziz | Grade : SGM | Mle : 29245 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 3. KOTO LAFIA Abdoul Zakir | Grade : SCH | Mle : 35046 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

KOTO LAFIA Abdoul Zakir | Grade : SCH | Mle : 35046 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 4. SABI TEKOU Soulé | Grade : SGT | Mle : 37135 | Ancienne Pos. : ENSO | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

SABI TEKOU Soulé | Grade : SGT | Mle : 37135 | Ancienne Pos. : ENSO | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 5. SABI SOGO Gnon Méré | Grade : CCH | Mle : 37134 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

SABI SOGO Gnon Méré | Grade : CCH | Mle : 37134 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 6. KORA MAMA Azizou | Grade : BCH | Mle : 37107 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

KORA MAMA Azizou | Grade : BCH | Mle : 37107 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 7. BIO DAKOUTOU TAMA Bio Sanda | Grade : CCH | Mle : 34990 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

BIO DAKOUTOU TAMA Bio Sanda | Grade : CCH | Mle : 34990 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 8. LAFIA ZIME Bah-Débo | Grade : CAL | Mle : 31315 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

LAFIA ZIME Bah-Débo | Grade : CAL | Mle : 31315 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 9. OGAN Monique | Grade : SD1 | Mle : 44152 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

OGAN Monique | Grade : SD1 | Mle : 44152 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 10. GOYITO Yédiya Janvier Habib | Grade : SD2 | Mle : 43846 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

GOYITO Yédiya Janvier Habib | Grade : SD2 | Mle : 43846 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 11. HONAGBODE H. Jeannette | Grade : CA2 | Mle : 43581 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

HONAGBODE H. Jeannette | Grade : CA2 | Mle : 43581 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 12. OLOUWADJI Chabi Rodrigue | Grade : SD2 | Mle : 48016 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

OLOUWADJI Chabi Rodrigue | Grade : SD2 | Mle : 48016 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 13. GOUNOU Sabi Yacoubou | Grade : SD2 | Mle : 47869 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

GOUNOU Sabi Yacoubou | Grade : SD2 | Mle : 47869 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 14. N’GOUBA David | Grade : SD2 | Mle : 46561 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

N’GOUBA David | Grade : SD2 | Mle : 46561 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​15. YABI Mounirou | Grade : TRS2 | Mle : 46439 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

​3ᵉ BATAILLON INTERARMES

​ 1. ADELAWAN Faniyi Prudence | Grade : ADC | Mle : 24699 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

ADELAWAN Faniyi Prudence | Grade : ADC | Mle : 24699 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 2. CHABI Bienvenu | Grade : SGM | Mle : 30063 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

CHABI Bienvenu | Grade : SGM | Mle : 30063 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 3. QUENUM Romuald | Grade : SCH | Mle : 25609 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

QUENUM Romuald | Grade : SCH | Mle : 25609 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 4. AÏTCHEME Yémè Roland | Grade : SCH | Mle : 31200 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

AÏTCHEME Yémè Roland | Grade : SCH | Mle : 31200 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 5. BONKANON Fatouma | Grade : SCH | Mle : 29730 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

BONKANON Fatouma | Grade : SCH | Mle : 29730 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 6. OUSSOU Sèdjro Bertin | Grade : SGT | Mle : 31071 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

OUSSOU Sèdjro Bertin | Grade : SGT | Mle : 31071 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 7. HOUGBE Zannou Fataï | Grade : BCH | Mle : 31651 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

HOUGBE Zannou Fataï | Grade : BCH | Mle : 31651 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 8. DEHOUE Siméon | Grade : CCH | Mle : 30286 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DEHOUE Siméon | Grade : CCH | Mle : 30286 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 9. WLOUANOU Kouassi Pamphile | Grade : CCH | Mle : 36463 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

WLOUANOU Kouassi Pamphile | Grade : CCH | Mle : 36463 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 10. DJONDO Jean | Grade : SD1 | Mle : 32426 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DJONDO Jean | Grade : SD1 | Mle : 32426 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 11. HOUNFO Massavo Joseph | Grade : SD1 | Mle : 44849 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

HOUNFO Massavo Joseph | Grade : SD1 | Mle : 44849 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 12. HOUNTIKPO Christian | Grade : SD1 | Mle : 39670 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

HOUNTIKPO Christian | Grade : SD1 | Mle : 39670 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 13. GBODOGBE Claudine | Grade : SD1 | Mle : 44583 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

GBODOGBE Claudine | Grade : SD1 | Mle : 44583 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 14. TOUMATOU Maxime | Grade : SD1 | Mle : 29153 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

TOUMATOU Maxime | Grade : SD1 | Mle : 29153 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 15. DOSSOU Kouessi Pascal | Grade : SD2 | Mle : 48691 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

DOSSOU Kouessi Pascal | Grade : SD2 | Mle : 48691 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 16. MONTCHO Venace | Grade : SD2 | Mle : 43888 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

MONTCHO Venace | Grade : SD2 | Mle : 43888 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 17. ATINDEHOU Juste Todékon | Grade : SD2 | Mle : 47019 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

ATINDEHOU Juste Todékon | Grade : SD2 | Mle : 47019 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 18. HOUENON François | Grade : SD2 | Mle : 48587 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

HOUENON François | Grade : SD2 | Mle : 48587 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 19. DANVEHOU Véronique Niréti | Grade : SD2 | Mle : 44282 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

DANVEHOU Véronique Niréti | Grade : SD2 | Mle : 44282 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 20. ANANOUNON Ferdinand | Grade : SD2 | Mle : 45245 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

ANANOUNON Ferdinand | Grade : SD2 | Mle : 45245 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 21. AMOUSSOU Afi Patricia | Grade : SD2 | Mle : 48396 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

AMOUSSOU Afi Patricia | Grade : SD2 | Mle : 48396 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 22. NOUKOUDJO Vidjinnagni Delphin | Grade : SD2 | Mle : 47372 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

NOUKOUDJO Vidjinnagni Delphin | Grade : SD2 | Mle : 47372 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​23. AYIWANOU Nathanaël | Grade : SD2 | Mle : 48572 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

​5ᵉ BATAILLON INTERARMES

​1. NOUKPO Valentin | Grade : CCH | Mle : 30570 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 5ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

​7ᵉ BATAILLON INTERARMES

​ 1. YACOUBOU Boni Issifou | Grade : CCH | Mle : 38571 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

YACOUBOU Boni Issifou | Grade : CCH | Mle : 38571 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 2. SIDI Oumarou | Grade : CAL | Mle : 30679 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines

SIDI Oumarou | Grade : CAL | Mle : 30679 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines ​ 3. SERO ZIME Tamou | Grade : CAL | Mle : 40002 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

SERO ZIME Tamou | Grade : CAL | Mle : 40002 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 4. ADAMOU Zoubérou | Grade : CAL | Mle : 27209 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

ADAMOU Zoubérou | Grade : CAL | Mle : 27209 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 5. YEDE Djobo | Grade : CAL | Mle : 37001 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

YEDE Djobo | Grade : CAL | Mle : 37001 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​6. OROU DOUSI Sabi Soumaila | Grade : SD2 | Mle : 45957 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

​8ᵉ BATAILLON INTERARMES

​ 1. BOUSSARI Alimi Yao | Grade : SCH | Mle : 31623 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines

BOUSSARI Alimi Yao | Grade : SCH | Mle : 31623 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines ​ 2. ALASSANE BATCHAM Jules | Grade : SCH | Mle : 34977 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

ALASSANE BATCHAM Jules | Grade : SCH | Mle : 34977 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 3. SEKE Gounou | Grade : SCH | Mle : 32782 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

SEKE Gounou | Grade : SCH | Mle : 32782 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​ 4. KOTEDJI Yaye | Grade : SD1 | Mle : 31375 | Ancienne Pos. : LMJF-GMK | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

KOTEDJI Yaye | Grade : SD1 | Mle : 31375 | Ancienne Pos. : LMJF-GMK | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi ​5. KPAGOU N’Tcha | Grade : CAL | Mle : 28216 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi

​2ᵉ GROUPEMENT BLINDÉ

​ 1. DA-SILVEIRA Hypolite | Grade : ADJ | Mle : 25970 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DA-SILVEIRA Hypolite | Grade : ADJ | Mle : 25970 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 2. DJOSSE Ulrich | Grade : MCH | Mle : 31581 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DJOSSE Ulrich | Grade : MCH | Mle : 31581 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 3. GODONOU Yémalin Simon | Grade : BCH | Mle : 37402 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

GODONOU Yémalin Simon | Grade : BCH | Mle : 37402 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 4. N’TCHA M’po Florent | Grade : BCH | Mle : 40194 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

N’TCHA M’po Florent | Grade : BCH | Mle : 40194 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 5. KOUGBLENOU Zinsou | Grade : CCH | Mle : 38944 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines

KOUGBLENOU Zinsou | Grade : CCH | Mle : 38944 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines ​ 6. DAH LOKONON Harold Mahoutondji | Grade : SD2 | Mle : 44659 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DAH LOKONON Harold Mahoutondji | Grade : SD2 | Mle : 44659 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 7. LOKO Stanislas Finagnon | Grade : SD2 | Mle : 47839 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

LOKO Stanislas Finagnon | Grade : SD2 | Mle : 47839 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​8. TOSSOU Yémalin Darius | Grade : SD2 | Mle : 48559 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi

​1ᵉʳ BATAILLON D’ARTILLERIE MIXTE

​ 1. WANGALA Kpakpabia | Grade : ADJ | Mle : 27249 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour servir en qualité d’artificier à titre de régularisation à compter du 27 août 2025

WANGALA Kpakpabia | Grade : ADJ | Mle : 27249 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour servir en qualité d’artificier à titre de régularisation à compter du 27 août 2025 ​ 2. LEGBA Sognigbesewena Didier | Grade : MLM | Mle : 27484 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

LEGBA Sognigbesewena Didier | Grade : MLM | Mle : 27484 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 3. AGOSSOU Ignace | Grade : MLM | Mle : 29566 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

AGOSSOU Ignace | Grade : MLM | Mle : 29566 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 4. ADJAÏ Ibitokou Bankolé Davy | Grade : MCH | Mle : 31572 | Ancienne Pos. : 2ᵉ GB | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines

ADJAÏ Ibitokou Bankolé Davy | Grade : MCH | Mle : 31572 | Ancienne Pos. : 2ᵉ GB | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines ​ 5. AGBANDJAÏ Sagbo Victor | Grade : MCH | Mle : 32612 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

AGBANDJAÏ Sagbo Victor | Grade : MCH | Mle : 32612 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 6. DJODJOUWIN Sourou Gérard | Grade : MCH | Mle : 33727 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DJODJOUWIN Sourou Gérard | Grade : MCH | Mle : 33727 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​7. DJODI Benjamin | Grade : MCH | Mle : 30164 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi

​1ᵉʳ BATAILLON DES TRANSMISSIONS

​ 1. DENON T. Sylvain | Grade : CCH | Mle : 28399 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi

DENON T. Sylvain | Grade : CCH | Mle : 28399 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi ​ 2. OLOULO Eustache | Grade : CCH | Mle : 37470 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

OLOULO Eustache | Grade : CCH | Mle : 37470 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 3. KITI Romaric | Grade : CCH | Mle : 39457 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

KITI Romaric | Grade : CCH | Mle : 39457 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 4. OTCHO Moussa | Grade : CCH | Mle : 38349 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

OTCHO Moussa | Grade : CCH | Mle : 38349 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 5. TONOUKOUIN Eric | Grade : SD1 | Mle : 36450 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

TONOUKOUIN Eric | Grade : SD1 | Mle : 36450 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 6. DOGBO Maurice | Grade : SD2 | Mle : 48483 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi

DOGBO Maurice | Grade : SD2 | Mle : 48483 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi ​7. AHOGNIKINDE Mathurin | Grade : SD2 | Mle : 44929 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi

​1ᵉʳ BATAILLON DU GÉNIE

​ 1. GBETOKPANOU Emile | Grade : ADC | Mle : 25367 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

GBETOKPANOU Emile | Grade : ADC | Mle : 25367 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 2. DANKPO Wilfrid | Grade : SGM | Mle : 28046 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi

DANKPO Wilfrid | Grade : SGM | Mle : 28046 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi ​ 3. DASSIGLI Isaac | Grade : SCH | Mle : 26911 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DASSIGLI Isaac | Grade : SCH | Mle : 26911 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 4. BESSANVI C. Victor | Grade : SGT | Mle : 35582 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

BESSANVI C. Victor | Grade : SGT | Mle : 35582 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 5. BOSSOU K. Florent | Grade : CCH | Mle : 27051 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

BOSSOU K. Florent | Grade : CCH | Mle : 27051 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​6. AYENA Abdias | Grade : SD1 | Mle : 33982 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

​1ᵉʳ BATAILLON LOGISTIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE

​ 1. LANMANDOUCELO Sènou Flavien | Grade : SGM | Mle : 27943 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

LANMANDOUCELO Sènou Flavien | Grade : SGM | Mle : 27943 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 2. HOUNSOU Marcellin | Grade : SCH | Mle : 28644 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

HOUNSOU Marcellin | Grade : SCH | Mle : 28644 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 3. TOSSOU Bertin | Grade : SCH | Mle : 29945 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

TOSSOU Bertin | Grade : SCH | Mle : 29945 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 4. GBEKPON Hyppolite | Grade : CCH | Mle : 37862 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

GBEKPON Hyppolite | Grade : CCH | Mle : 37862 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 5. KLOMBESSI Marcellin | Grade : CCH | Mle : 35637 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

KLOMBESSI Marcellin | Grade : CCH | Mle : 35637 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 6. ZINGBA Bignon Parfait | Grade : CAL | Mle : 36473 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi

ZINGBA Bignon Parfait | Grade : CAL | Mle : 36473 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi ​ 7. ADAMOU MOUSSA Abdou-Badircou | Grade : SD1 | Mle : 45788 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi

ADAMOU MOUSSA Abdou-Badircou | Grade : SD1 | Mle : 45788 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi ​8. KPATACLO Dotou Ikabrice | Grade : SD1 | Mle : 43897 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

​GROUPEMENT DE QUARTIER GÉNÉRAL

​ 1. GBAGUIDI Détondji Charles René | Grade : ADM | Mle : 24558 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à l’Escadron de musique

GBAGUIDI Détondji Charles René | Grade : ADM | Mle : 24558 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à l’Escadron de musique ​ 2. DEGBEDJI David Zinsou Maxime | Grade : SCH | Mle : 26598 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à la 130ᵉ compagnie à titre de régularisation

DEGBEDJI David Zinsou Maxime | Grade : SCH | Mle : 26598 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à la 130ᵉ compagnie à titre de régularisation ​ 3. DEGAN Todégbéfo | Grade : SCH | Mle : 28693 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir au Cabinet Militaire/PR à titre de régularisation

DEGAN Todégbéfo | Grade : SCH | Mle : 28693 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir au Cabinet Militaire/PR à titre de régularisation ​ 4. ELOMON Guérin | Grade : SGT | Mle : 36707 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir dans l’équipe Adjidja Handball Club

ELOMON Guérin | Grade : SGT | Mle : 36707 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir dans l’équipe Adjidja Handball Club ​ 5. DAGAN Codjo | Grade : SGT | Mle : 35588 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DAGAN Codjo | Grade : SGT | Mle : 35588 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 6. BIO KARIM Alidou | Grade : CCH | Mle : 38540 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation

BIO KARIM Alidou | Grade : CCH | Mle : 38540 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation ​ 7. SEKOU Barthélémy | Grade : BCH | Mle : 32062 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM

SEKOU Barthélémy | Grade : BCH | Mle : 32062 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM ​ 8. MINAFLINOU Gabriel | Grade : CCH | Mle : 37463 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : À titre de régularisation (Prison Civile)

MINAFLINOU Gabriel | Grade : CCH | Mle : 37463 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : À titre de régularisation (Prison Civile) ​ 9. SIO SANDA Affisou | Grade : CAL | Mle : 36837 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM

SIO SANDA Affisou | Grade : CAL | Mle : 36837 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM ​ 10. N’DAH KOUAGOU Chabi | Grade : CAL | Mle : 26415 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi

N’DAH KOUAGOU Chabi | Grade : CAL | Mle : 26415 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi ​ 11. AFFOSSOGBE Gbètoho Ghislain | Grade : CAL | Mle : 34848 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au MDN à titre de régularisation

AFFOSSOGBE Gbètoho Ghislain | Grade : CAL | Mle : 34848 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au MDN à titre de régularisation ​ 12. AGBOHOUNDJE Cyrille | Grade : CAL | Mle : 39540 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation

AGBOHOUNDJE Cyrille | Grade : CAL | Mle : 39540 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation ​ 13. MOUSSA Rahanatou | Grade : CAL | Mle : 31995 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la 130ᵉ compagnie

MOUSSA Rahanatou | Grade : CAL | Mle : 31995 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la 130ᵉ compagnie ​ 14. HOUETCHENOU Victor | Grade : SD1 | Mle : 42667 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir dans l’équipe Adjidja Handball Club

HOUETCHENOU Victor | Grade : SD1 | Mle : 42667 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir dans l’équipe Adjidja Handball Club ​ 15. AGBODOSSINDJI Awèdo Sharabiou | Grade : SD1 | Mle : 44167 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation

AGBODOSSINDJI Awèdo Sharabiou | Grade : SD1 | Mle : 44167 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation ​ 16. BASSARE Chabi Tékou | Grade : SD1 | Mle : 31928 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : À titre de régularisation (Prison Civile)

BASSARE Chabi Tékou | Grade : SD1 | Mle : 31928 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : À titre de régularisation (Prison Civile) ​ 17. HOUNWANOU Marc | Grade : SD1 | Mle : 43942 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir en qualité de conducteur à l’EMG à titre de régularisation

HOUNWANOU Marc | Grade : SD1 | Mle : 43942 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir en qualité de conducteur à l’EMG à titre de régularisation ​ 20. YAMONOU Agathe Ruth | Grade : SD1 | Mle : 46918 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à la DOPA

YAMONOU Agathe Ruth | Grade : SD1 | Mle : 46918 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à la DOPA ​ 21. AKITOYE Sandrine Hélène | Grade : SD1 | Mle : 48376 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM

AKITOYE Sandrine Hélène | Grade : SD1 | Mle : 48376 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM ​ 22. DANSOU Gougbé Raphaël | Grade : SD1 | Mle : 44545 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’Escadron de Musique de Cotonou

DANSOU Gougbé Raphaël | Grade : SD1 | Mle : 44545 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’Escadron de Musique de Cotonou ​ 23. AMADJIGBETO Arnaud Maxime | Grade : SD2 | Mle : 45500 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au MDN à titre de régularisation

AMADJIGBETO Arnaud Maxime | Grade : SD2 | Mle : 45500 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au MDN à titre de régularisation ​ 24. ABISSI Sèdjro Euphrème | Grade : SD2 | Mle : 44986 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation

ABISSI Sèdjro Euphrème | Grade : SD2 | Mle : 44986 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation ​ 25. GANHOU Audas Gbéronsou | Grade : SD2 | Mle : 47435 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation

GANHOU Audas Gbéronsou | Grade : SD2 | Mle : 47435 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation ​ 26. HOUNGNIBO Yélognissè Falkao | Grade : SD2 | Mle : 47851 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation

HOUNGNIBO Yélognissè Falkao | Grade : SD2 | Mle : 47851 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation ​ 27. DENAKPO Côme | Grade : SD2 | Mle : 46804 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

DENAKPO Côme | Grade : SD2 | Mle : 46804 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 28. KOKI Marc Noudéhouénou | Grade : SD2 | Mle : 46839 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi

KOKI Marc Noudéhouénou | Grade : SD2 | Mle : 46839 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi ​ 29. DOSSOU Sèyivè Régiste | Grade : SD2 | Mle : 48411 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir comme conducteur à l’EMG

DOSSOU Sèyivè Régiste | Grade : SD2 | Mle : 48411 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir comme conducteur à l’EMG ​ 30. LONMADOU Bruno | Grade : SD2 | Mle : 48258 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation

LONMADOU Bruno | Grade : SD2 | Mle : 48258 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation ​ 31. YAYA Soumaïla James | Grade : SD2 | Mle : 48997 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation

YAYA Soumaïla James | Grade : SD2 | Mle : 48997 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation ​ 32. DJOSSOU Méchack | Grade : SD2 | Mle : 46812 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir en qualité de conducteur du DES à titre de régularisation

DJOSSOU Méchack | Grade : SD2 | Mle : 46812 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir en qualité de conducteur du DES à titre de régularisation ​ 33. DANNON Mahougnon Cécile | Grade : SD2 | Mle : 43610 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DCSSA

DANNON Mahougnon Cécile | Grade : SD2 | Mle : 43610 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DCSSA ​ 34. ANATO Komer Noël | Grade : SD2 | Mle : 45072 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation

ANATO Komer Noël | Grade : SD2 | Mle : 45072 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation ​ 35. AKAKPO Armel Elie | Grade : SD2 | Mle : 48692 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DRH/EMAT

AKAKPO Armel Elie | Grade : SD2 | Mle : 48692 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DRH/EMAT ​36. de SOUZA Oricette Cordellia O. | Grade : SD2 | Mle : 43501 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DRH/EMAT

​GARDE RÉPUBLICAINE