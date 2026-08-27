Bénin: 342 militaires mutés dans différentes unités
Une réorganisation intervient au sein de l’Armée de terre béninoise. Par une décision récente, le Chef d’État-Major de l’Armée de terre, le Général Abou Issa, a procédé au redéploiement de 342 militaires.
A travers la Note de service N°26-03-3023/EMAT/DRH/BEGP/SCH/SEC/SA, signée le 24 août 2026 par l’État-Major de l’Armée de terre, des centaines de militaires ont été redéployés.
Ce document officiel acte la mutation de 342 militaires pour des impératifs de service vers différentes unités. Ces nouvelles affectations concernent divers grades et unités des Forces armées béninoises (FAB). La hiérarchie militaire précise que cette vague de mouvements des troupes est motivée par des raisons d’urgence et de nécessité de service, visant à rationaliser les effectifs et à renforcer l’efficacité opérationnelle sur le terrain.
Les mesures couvrent l’ensemble de la hiérarchie des sous-officiers et hommes de rang — des Adjudants aux Soldats de 2ᵉ classe (SD2) et Caporaux (CAL). Si la majorité des mutations est effectuée pour motif de « prise d’emploi », plusieurs décisions précisent une réaffectation « à titre de régularisation » pour ajuster les positions administratives et opérationnelles sur le terrain.
Liste de quelques militaires réaffectés
- 1ᵉʳ Bataillon Interarmes (1ᵉʳ BIA) : Affectation de plusieurs sous-officiers et militaires de rang, dont l’Adjudant (ADJ) D. Augustin Kouakanou, le Sergent-Major (SGM) Dossa Sébastien Kotannon et le Sergent-Chef (SCH) S. Spéro Toffa.
- 2ᵉ Bataillon Interarmes (2ᵉ BIA) : Mutations enregistrées comprenant notamment l’Adjudant-Maître (ADM) I. C. M. Vivien Bakpe (affecté à l’Escadron de musique), le Sergent-Major (SGM) Abdel Aziz Chabi-Gado et le Sergent-Chef (SCH) Abdoul Zakir Koto Lafia.s mesures couvrent l’ensemble de la hiérarchie des sous-officiers et hommes de rang — des Adjudants aux Soldats de 2ᵉ classe (SD2) et Caporaux (CAL). Si la majorité des mutations est effectuée pour motif de « prise d’emploi », plusieurs décisions précisent une réaffectation « à titre de régularisation » pour ajuster les positions
2ᵉ BATAILLON INTERARMES (Suite)
- 2. CHABI-GADO Abdel Aziz | Grade : SGM | Mle : 29245 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 3. KOTO LAFIA Abdoul Zakir | Grade : SCH | Mle : 35046 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 4. SABI TEKOU Soulé | Grade : SGT | Mle : 37135 | Ancienne Pos. : ENSO | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 5. SABI SOGO Gnon Méré | Grade : CCH | Mle : 37134 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 6. KORA MAMA Azizou | Grade : BCH | Mle : 37107 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 7. BIO DAKOUTOU TAMA Bio Sanda | Grade : CCH | Mle : 34990 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 8. LAFIA ZIME Bah-Débo | Grade : CAL | Mle : 31315 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 9. OGAN Monique | Grade : SD1 | Mle : 44152 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 10. GOYITO Yédiya Janvier Habib | Grade : SD2 | Mle : 43846 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 11. HONAGBODE H. Jeannette | Grade : CA2 | Mle : 43581 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 12. OLOUWADJI Chabi Rodrigue | Grade : SD2 | Mle : 48016 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 13. GOUNOU Sabi Yacoubou | Grade : SD2 | Mle : 47869 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 14. N’GOUBA David | Grade : SD2 | Mle : 46561 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 15. YABI Mounirou | Grade : TRS2 | Mle : 46439 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Nouvelle Pos. : 2ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
3ᵉ BATAILLON INTERARMES
- 1. ADELAWAN Faniyi Prudence | Grade : ADC | Mle : 24699 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 2. CHABI Bienvenu | Grade : SGM | Mle : 30063 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 3. QUENUM Romuald | Grade : SCH | Mle : 25609 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 4. AÏTCHEME Yémè Roland | Grade : SCH | Mle : 31200 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 5. BONKANON Fatouma | Grade : SCH | Mle : 29730 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 6. OUSSOU Sèdjro Bertin | Grade : SGT | Mle : 31071 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 7. HOUGBE Zannou Fataï | Grade : BCH | Mle : 31651 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 8. DEHOUE Siméon | Grade : CCH | Mle : 30286 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 9. WLOUANOU Kouassi Pamphile | Grade : CCH | Mle : 36463 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 10. DJONDO Jean | Grade : SD1 | Mle : 32426 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 11. HOUNFO Massavo Joseph | Grade : SD1 | Mle : 44849 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 12. HOUNTIKPO Christian | Grade : SD1 | Mle : 39670 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 13. GBODOGBE Claudine | Grade : SD1 | Mle : 44583 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 14. TOUMATOU Maxime | Grade : SD1 | Mle : 29153 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 15. DOSSOU Kouessi Pascal | Grade : SD2 | Mle : 48691 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 16. MONTCHO Venace | Grade : SD2 | Mle : 43888 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 17. ATINDEHOU Juste Todékon | Grade : SD2 | Mle : 47019 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 18. HOUENON François | Grade : SD2 | Mle : 48587 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 19. DANVEHOU Véronique Niréti | Grade : SD2 | Mle : 44282 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 20. ANANOUNON Ferdinand | Grade : SD2 | Mle : 45245 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 21. AMOUSSOU Afi Patricia | Grade : SD2 | Mle : 48396 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 22. NOUKOUDJO Vidjinnagni Delphin | Grade : SD2 | Mle : 47372 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 23. AYIWANOU Nathanaël | Grade : SD2 | Mle : 48572 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 3ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
5ᵉ BATAILLON INTERARMES
- 1. NOUKPO Valentin | Grade : CCH | Mle : 30570 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 5ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
7ᵉ BATAILLON INTERARMES
- 1. YACOUBOU Boni Issifou | Grade : CCH | Mle : 38571 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 2. SIDI Oumarou | Grade : CAL | Mle : 30679 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines
- 3. SERO ZIME Tamou | Grade : CAL | Mle : 40002 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 4. ADAMOU Zoubérou | Grade : CAL | Mle : 27209 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 5. YEDE Djobo | Grade : CAL | Mle : 37001 | Ancienne Pos. : PMB | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 6. OROU DOUSI Sabi Soumaila | Grade : SD2 | Mle : 45957 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 7ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
8ᵉ BATAILLON INTERARMES
- 1. BOUSSARI Alimi Yao | Grade : SCH | Mle : 31623 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines
- 2. ALASSANE BATCHAM Jules | Grade : SCH | Mle : 34977 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 3. SEKE Gounou | Grade : SCH | Mle : 32782 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 4. KOTEDJI Yaye | Grade : SD1 | Mle : 31375 | Ancienne Pos. : LMJF-GMK | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
- 5. KPAGOU N’Tcha | Grade : CAL | Mle : 28216 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 8ᵉ BIA | Obs. : Pour emploi
2ᵉ GROUPEMENT BLINDÉ
- 1. DA-SILVEIRA Hypolite | Grade : ADJ | Mle : 25970 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 2. DJOSSE Ulrich | Grade : MCH | Mle : 31581 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 3. GODONOU Yémalin Simon | Grade : BCH | Mle : 37402 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 4. N’TCHA M’po Florent | Grade : BCH | Mle : 40194 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 5. KOUGBLENOU Zinsou | Grade : CCH | Mle : 38944 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines
- 6. DAH LOKONON Harold Mahoutondji | Grade : SD2 | Mle : 44659 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BIA | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 7. LOKO Stanislas Finagnon | Grade : SD2 | Mle : 47839 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 8. TOSSOU Yémalin Darius | Grade : SD2 | Mle : 48559 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 2ᵉ GB | Obs. : Pour emploi
1ᵉʳ BATAILLON D’ARTILLERIE MIXTE
- 1. WANGALA Kpakpabia | Grade : ADJ | Mle : 27249 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour servir en qualité d’artificier à titre de régularisation à compter du 27 août 2025
- 2. LEGBA Sognigbesewena Didier | Grade : MLM | Mle : 27484 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 3. AGOSSOU Ignace | Grade : MLM | Mle : 29566 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 4. ADJAÏ Ibitokou Bankolé Davy | Grade : MCH | Mle : 31572 | Ancienne Pos. : 2ᵉ GB | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour servir au service Ressources Humaines
- 5. AGBANDJAÏ Sagbo Victor | Grade : MCH | Mle : 32612 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 6. DJODJOUWIN Sourou Gérard | Grade : MCH | Mle : 33727 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 7. DJODI Benjamin | Grade : MCH | Mle : 30164 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BAM | Obs. : Pour emploi
1ᵉʳ BATAILLON DES TRANSMISSIONS
- 1. DENON T. Sylvain | Grade : CCH | Mle : 28399 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi
- 2. OLOULO Eustache | Grade : CCH | Mle : 37470 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 3. KITI Romaric | Grade : CCH | Mle : 39457 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 4. OTCHO Moussa | Grade : CCH | Mle : 38349 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 5. TONOUKOUIN Eric | Grade : SD1 | Mle : 36450 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 6. DOGBO Maurice | Grade : SD2 | Mle : 48483 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi
- 7. AHOGNIKINDE Mathurin | Grade : SD2 | Mle : 44929 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Obs. : Pour emploi
1ᵉʳ BATAILLON DU GÉNIE
- 1. GBETOKPANOU Emile | Grade : ADC | Mle : 25367 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 2. DANKPO Wilfrid | Grade : SGM | Mle : 28046 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi
- 3. DASSIGLI Isaac | Grade : SCH | Mle : 26911 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 4. BESSANVI C. Victor | Grade : SGT | Mle : 35582 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 5. BOSSOU K. Florent | Grade : CCH | Mle : 27051 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 6. AYENA Abdias | Grade : SD1 | Mle : 33982 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
1ᵉʳ BATAILLON LOGISTIQUE DE L’ARMÉE DE TERRE
- 1. LANMANDOUCELO Sènou Flavien | Grade : SGM | Mle : 27943 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 2. HOUNSOU Marcellin | Grade : SCH | Mle : 28644 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 3. TOSSOU Bertin | Grade : SCH | Mle : 29945 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 4. GBEKPON Hyppolite | Grade : CCH | Mle : 37862 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 5. KLOMBESSI Marcellin | Grade : CCH | Mle : 35637 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 6. ZINGBA Bignon Parfait | Grade : CAL | Mle : 36473 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi
- 7. ADAMOU MOUSSA Abdou-Badircou | Grade : SD1 | Mle : 45788 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi
- 8. KPATACLO Dotou Ikabrice | Grade : SD1 | Mle : 43897 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
GROUPEMENT DE QUARTIER GÉNÉRAL
- 1. GBAGUIDI Détondji Charles René | Grade : ADM | Mle : 24558 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à l’Escadron de musique
- 2. DEGBEDJI David Zinsou Maxime | Grade : SCH | Mle : 26598 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à la 130ᵉ compagnie à titre de régularisation
- 3. DEGAN Todégbéfo | Grade : SCH | Mle : 28693 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir au Cabinet Militaire/PR à titre de régularisation
- 4. ELOMON Guérin | Grade : SGT | Mle : 36707 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir dans l’équipe Adjidja Handball Club
- 5. DAGAN Codjo | Grade : SGT | Mle : 35588 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 6. BIO KARIM Alidou | Grade : CCH | Mle : 38540 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation
- 7. SEKOU Barthélémy | Grade : BCH | Mle : 32062 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM
- 8. MINAFLINOU Gabriel | Grade : CCH | Mle : 37463 | Ancienne Pos. : GR | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : À titre de régularisation (Prison Civile)
- 9. SIO SANDA Affisou | Grade : CAL | Mle : 36837 | Ancienne Pos. : CFMB | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM
- 10. N’DAH KOUAGOU Chabi | Grade : CAL | Mle : 26415 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi
- 11. AFFOSSOGBE Gbètoho Ghislain | Grade : CAL | Mle : 34848 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au MDN à titre de régularisation
- 12. AGBOHOUNDJE Cyrille | Grade : CAL | Mle : 39540 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation
- 13. MOUSSA Rahanatou | Grade : CAL | Mle : 31995 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la 130ᵉ compagnie
- 14. HOUETCHENOU Victor | Grade : SD1 | Mle : 42667 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir dans l’équipe Adjidja Handball Club
- 15. AGBODOSSINDJI Awèdo Sharabiou | Grade : SD1 | Mle : 44167 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation
- 16. BASSARE Chabi Tékou | Grade : SD1 | Mle : 31928 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : À titre de régularisation (Prison Civile)
- 17. HOUNWANOU Marc | Grade : SD1 | Mle : 43942 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir en qualité de conducteur à l’EMG à titre de régularisation
- 20. YAMONOU Agathe Ruth | Grade : SD1 | Mle : 46918 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir à la DOPA
- 21. AKITOYE Sandrine Hélène | Grade : SD1 | Mle : 48376 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’UPSUM
- 22. DANSOU Gougbé Raphaël | Grade : SD1 | Mle : 44545 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à l’Escadron de Musique de Cotonou
- 23. AMADJIGBETO Arnaud Maxime | Grade : SD2 | Mle : 45500 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au MDN à titre de régularisation
- 24. ABISSI Sèdjro Euphrème | Grade : SD2 | Mle : 44986 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation
- 25. GANHOU Audas Gbéronsou | Grade : SD2 | Mle : 47435 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DSICA à titre de régularisation
- 26. HOUNGNIBO Yélognissè Falkao | Grade : SD2 | Mle : 47851 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation
- 27. DENAKPO Côme | Grade : SD2 | Mle : 46804 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 28. KOKI Marc Noudéhouénou | Grade : SD2 | Mle : 46839 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi
- 29. DOSSOU Sèyivè Régiste | Grade : SD2 | Mle : 48411 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir comme conducteur à l’EMG
- 30. LONMADOU Bruno | Grade : SD2 | Mle : 48258 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation
- 31. YAYA Soumaïla James | Grade : SD2 | Mle : 48997 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi au Cabinet du CEMG à titre de régularisation
- 32. DJOSSOU Méchack | Grade : SD2 | Mle : 46812 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour servir en qualité de conducteur du DES à titre de régularisation
- 33. DANNON Mahougnon Cécile | Grade : SD2 | Mle : 43610 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DCSSA
- 34. ANATO Komer Noël | Grade : SD2 | Mle : 45072 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 35. AKAKPO Armel Elie | Grade : SD2 | Mle : 48692 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DRH/EMAT
- 36. de SOUZA Oricette Cordellia O. | Grade : SD2 | Mle : 43501 | Ancienne Pos. : 7ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GQG | Obs. : Pour emploi à la DRH/EMAT
GARDE RÉPUBLICAINE
- 1. AMOUZOU Zingan Cosme | Grade : SGM | Mle : 27583 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BTRS | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 2. AHOMADIKPOHOU Enawagnon Eugène | Grade : SGM | Mle : 31070 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 3. BONI Bio Jean | Grade : SGM | Mle : 27639 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 4. DJEKINNOU Cossi Nicolas | Grade : SGM | Mle : 26943 | Ancienne Pos. : ENSO | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 5. DJAHO Gabriel | Grade : SGM | Mle : 30532 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 6. BANI OROU BERI Bio Moussa | Grade : SCH | Mle : 28778 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 7. SEMA David | Grade : SCH | Mle : 33649 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 8. AGUE Hermann | Grade : MCH | Mle : 33095 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 9. AGBOKOU Codjo Félix | Grade : MCH | Mle : 33380 | Ancienne Pos. : GN | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 10. DJOSSOU Ahoton Valentin | Grade : SCH | Mle : 32208 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 11. HOUENOU Sègbègnon François | Grade : SCH | Mle : 29421 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 12. MIYIGANDO Noël | Grade : SCH | Mle : 38640 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 13. SOKENOU Virgile D. Vogela | Grade : SCH | Mle : 35548 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 14. NOUTAÏ Hubert | Grade : SGT | Mle : 35364 | Ancienne Pos. : 6ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 15. SOLEVO Bernadin | Grade : SGT | Mle : 35661 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi au Comité de Contrôle des Missions de Sécurité Publique…
- 16. VIGNIKIN Etienne | Grade : SGT | Mle : 42976 | Ancienne Pos. : CFOMP-C | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 17. ALFA ISSIFOU Faouz | Grade : SGT | Mle : 35111 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 18. ADANGO Mahutin Gérard | Grade : SGT | Mle : 34459 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 20. ALOGOU Hervé Djima | Grade : SGT | Mle : 33287 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 21. SOSSOU Appolinaire | Grade : SGT | Mle : 33472 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 22. HOUASHOU Jacob Rodolphe | Grade : SGT | Mle : 35618 | Ancienne Pos. : 3ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 23. AMOUSSOU Cocou Mékas | Grade : SGT | Mle : 35577 | Ancienne Pos. : ENO | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 24. OROU GOURA Inoussa | Grade : CPM | Mle : 36773 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 25. SEHWARA Idrissou | Grade : CCH | Mle : 38378 | Ancienne Pos. : 2ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 26. MOUTOGOU N’Koué Alexandre | Grade : BCH | Mle : 40182 | Ancienne Pos. : 2ᵉ GB | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 27. NATTA Luc | Grade : CCH | Mle : 25741 | Ancienne Pos. : 8ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour servir en qualité de garde du corps à titre de régularisation
- 28. HEOUILITO Danielle | Grade : CCH | Mle : 35740 | Ancienne Pos. : ABPC | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 29. YEDENOU Sèmèdéton François | Grade : CCH | Mle : 39317 | Ancienne Pos. : ABPC | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour servir en qualité de garde du corps à titre de régularisation
- 30. BODJRENOU Mèdékpo Justin | Grade : CCH | Mle : 39114 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BAM | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 31. WINSOU Sèmassa Justin | Grade : CCH | Mle : 32579 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BLAT | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 32. KOUADIO Anne Marie | Grade : CCH | Mle : 36749 | Ancienne Pos. : 1ᵉʳ BG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 33. HOLONOU Alexis | Grade : CCH | Mle : 33183 | Ancienne Pos. : GQG | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 34. LOKONON Jonas | Grade : CCH | Mle : 34526 | Ancienne Pos. : ENSA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 35. ZOSSOU Mathias | Grade : CCH | Mle : 35670 | Ancienne Pos. : 5ᵉ BIA | Nouvelle Pos. : GR | Obs. : Pour emploi à titre de régularisation
- 36. LAFIA YAROU Mounirou | Grade :
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