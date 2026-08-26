Kenya

Kenya Airways creuse sa perte semestrielle malgré des recettes en hausse

La compagnie kényane a vu son chiffre d'affaires progresser de 9 % au premier semestre 2026, mais la flambée du carburant et les contraintes de capacité ont alourdi sa perte nette.

Ousmane Traoré Samba
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ECONOMIE
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Kenya Airways a annoncé pour le premier semestre 2026 un chiffre d’affaires d’environ 81,25 milliards de shillings kényans, en hausse de 9 %, mais aussi une perte nette portée à près de 16,1 milliards, contre environ 12,2 milliards un an plus tôt.

La compagnie attribue cette dégradation à des coûts de carburant montés à environ 29 milliards de shillings kényans et à une capacité réduite d’environ 9 % en raison des difficultés d’approvisionnement en moteurs et en pièces détachées.

L’activité cargo a toutefois progressé, avec des revenus en hausse d’environ 18 % à 8,77 milliards de shillings kényans, ce qui a partiellement soutenu les recettes du groupe malgré la pression sur l’exploitation.

Reuters a par ailleurs fait état d’une perte avant impôt de 15,92 milliards de shillings kényans pour la même période, un chiffre distinct de la perte nette. Kenya Airways a aussi indiqué qu’un Boeing 787-8 était revenu en service en juillet et qu’un 777-300ER lui avait été redélivré.

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