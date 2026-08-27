Algérie : trois jours de deuil national après des incendies meurtriers

La présidence algérienne a annoncé jeudi la mise en berne de l’emblème national et l’annulation des festivités, tandis que 46 foyers restaient actifs au matin selon la Protection civile.

La présidence algérienne a décrété jeudi 27 août trois jours de deuil national après les incendies meurtriers qui ont touché plusieurs wilayas du centre et de l’est du pays. La mesure prend effet à compter de cette date, alors que plusieurs foyers restaient encore actifs dans l’est algérien.

Dans son communiqué, la présidence a précisé que l’emblème national serait mis en berne pendant cette période et que les manifestations festives ainsi que les compétitions sportives nationales seraient annulées. Ces dispositions accompagnent l’hommage officiel rendu aux victimes des feux.

TSA a fait état jeudi d’un bilan de 12 morts et 54 blessés à Jijel, Béjaïa et Tizi Ouzou. Ce décompte n’est pas détaillé dans le message présidentiel, qui acte en revanche la décision de deuil national après les incendies.

La Direction générale de la Protection civile a, de son côté, indiqué jeudi à 7h00 avoir recensé 193 incendies, dont 147 déjà éteints. Selon ce bilan, 46 foyers restaient actifs, notamment à Jijel, Béjaïa, Skikda, El Tarf et Tizi Ouzou.