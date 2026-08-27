Égypte : Eni et bp visent une décision d’investissement sur Denise West

Après la rencontre du 25 août 2026 entre Abdel Fattah al-Sisi et Claudio Descalzi, le groupe italien présente Denise West comme un projet gazier susceptible d’être développé rapidement en Égypte.

Eni dit viser dans les prochains mois une décision finale d’investissement sur Denise West, une découverte gazière annoncée en avril 2026 dans la concession de Temsah, après une rencontre le 25 août entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le directeur général du groupe, Claudio Descalzi.

Le permis Denise est exploité à parts égales par Eni et bp, aux côtés de l’EGPC via Petrobel. Le groupe pétrolier présente Denise West comme un projet pouvant être raccordé rapidement aux infrastructures déjà présentes en Méditerranée orientale.

Eni évalue ce gisement à environ 2 Tcf de gaz en place et à 130 millions de barils de condensats. La découverte avait été annoncée le 7 avril 2026, avec l’idée d’un développement accéléré grâce aux installations voisines.

La réunion du 25 août a porté plus largement sur les investissements et les activités d’Eni en Égypte. Le groupe affirme avoir produit dans le pays environ 242 000 barils équivalent pétrole par jour en quote-part sur l’année 2025.

Eni dit travailler avec bp et l’EGPC pour aboutir à cette décision finale d’investissement dans le calendrier annoncé, préalable à une première production que le groupe situe à moins de deux ans.