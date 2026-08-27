Ghana : le gouvernement veut transformer 11,48 milliards de dollars d’investissements en projets productifs

Le portefeuille recensé dans le rapport annuel 2025 couvre notamment la manufacture, l’agriculture, l’énergie, les mines, la technologie, le tourisme et les infrastructures, alors que 254 projets ont déjà été enregistrés pour 2,62 milliards de dollars d’IDE.

Le gouvernement ghanéen veut transformer un portefeuille d’environ 11,48 milliards de dollars d’investissements annoncés et en pipeline en entreprises opérationnelles capables d’accroître la production et l’emploi, a indiqué la ministre du Commerce Elizabeth Ofosu-Adjare.

Ce portefeuille couvre notamment la manufacture, l’agriculture, l’énergie, les mines, la technologie, le tourisme et les infrastructures. La ministre a cité parmi les branches prioritaires l’agribusiness, le textile et l’habillement, la pharmacie, l’automobile et l’agro-industrie, en liant cet objectif à des réformes du cadre réglementaire et de la facilitation de l’investissement.

Le rapport annuel 2025 sur l’investissement recense pour sa part 2,62 milliards de dollars d’investissements directs étrangers répartis sur 254 projets. Selon ce document, 95,4 % de ces flux proviennent des bénéfices réinvestis, tandis que les investissements détenus entièrement par des acteurs ghanéens ont atteint 816,05 millions de dollars.

Une fois opérationnels, les 254 projets recensés doivent générer 18 748 emplois, ce qui éclaire l’objectif affiché par Accra de convertir le portefeuille annoncé en activités productives plutôt qu’en intentions d’investissement non réalisées.