Kendji Girac : la canicule perturbe son activité

Annulé à la dernière minute : le concert de Kendji Girac prévu au Zénith de Limoges Métropole dimanche 21 juin dans le cadre de la tournée « Nos 10 ans » a été supprimé quelques heures avant le début du spectacle, initialement programmé à 17 heures, en raison d’une vague de chaleur ayant placé la Haute-Vienne en vigilance rouge canicule. Les billets seront remboursés auprès des points de vente habituels, selon le Zénith.

L’annulation fait suite à un arrêté préfectoral motivé par des raisons de sécurité et de santé publique : la préfecture a estimé que les conditions météorologiques extrêmes rendaient l’organisation du concert dangereuse pour le public et les intervenants. La salle a précisé dans un communiqué que la décision visait à garantir la sécurité du public et de l’ensemble des intervenants. Les organisateurs n’ont pas annoncé de date de report pour la représentation limougeaude.

Kendji Girac a réagi via une story Instagram, relayant l’annonce officielle du Zénith et écrivant : « Je suis désolé et tellement déçu de ne pas faire la fête avec vous aujourd’hui ». Le message a été publié sur un compte suivi par plus de 2,6 millions d’abonnés. La salle a rappelé que le Zénith de Limoges n’est pas climatisé et que les spectateurs auraient été amenés à patienter sur le parvis exposé au soleil aux heures les plus chaudes, un élément qui a pesé dans la décision préfectorale.

Annulations et adaptations liées aux conditions météorologiques

La météo a perturbé d’autres programmations musicales durant ce premier jour d’été. À Isbergues, dans le Nord-Pas-de-Calais, la chanteuse Magali Ripoll a renoncé à monter sur scène en invoquant des prévisions d’orages et de vents violents, annonce partagée sur son compte Instagram. Plusieurs municipalités, parmi lesquelles Nanterre, Auch et Châteauroux, ont choisi d’annuler l’ensemble de leurs concerts de la Fête de la musique en raison du risque sanitaire lié à la canicule.

À Limoges, la Fête de la musique a toutefois été maintenue, mais selon la salle et la préfecture dans un cadre « strictement encadré », sans le spectacle de Kendji Girac. Le Zénith a indiqué que les remboursements des billets seraient effectués intégralement auprès des points de vente habituels ; aucune information complémentaire sur un éventuel calendrier de remboursements ou sur une date de report n’a été fournie au moment de l’annonce.

Kendji Girac, 29 ans, révélé en 2014 lors de la troisième saison de l’émission The Voice sur TF1, poursuit une tournée estivale dense. Après l’annulation à Limoges, l’agenda annoncé comprend notamment des concerts à Montauban le 25 juin, Toulouse le 26 juin, Floirac le 27 juin, puis Istres le 10 juillet, Le Grau-du-Roi le 30 juillet, et une suite de dates jusqu’au 26 septembre à Bonneuil. La billetterie et les organisateurs restent les interlocuteurs pour toute information sur les remboursements et l’état des autres représentations.