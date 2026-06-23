James Champel, star de Nos années pension, jugé pour le viol d’une adolescente

James Champel, acteur célèbre dans les années 2000 pour son rôle dans la série télévisée Nos années pension diffusée sur France 2, est actuellement jugé devant la cour criminelle de la Seine-Saint-Denis. Connu pour avoir marqué toute une génération de téléspectateurs, il fait face à plusieurs accusations graves, notamment liées à des agressions sexuelles sur mineure. Son procès s’est ouvert lundi et se poursuit mardi, donnant lieu à un examen approfondi de ces faits par la justice.

L’acteur est poursuivi pour « viol sur mineur de plus de 15 ans », « agression sexuelle », « corruption de mineure » ainsi que pour « détention d’images à caractère pédopornographique ». Ces charges lourdes viennent alimenter un dossier judiciaire déjà fourni, qui place James Champel au cœur d’une affaire à multiples facettes.

Ces accusations ont été révélées à la suite d’une plainte déposée en décembre 2023 par les parents d’une adolescente nommée Sarah (prénom modifié). Selon eux, l’acteur de 36 ans entretenait une relation sexuelle non consentie avec la jeune fille, âgée de 15 ans, ce qui représente un écart d’âge de deux décennies. La justice s’est saisie de l’affaire, conduisant à l’interpellation de James Champel en avril 2024.

James Champel interpellé et déjà connu des forces de l’ordre

Les faits se seraient déroulés après une primo rencontre initiée via le réseau social Snapchat, où l’acteur et l’adolescente ont échangé pendant plusieurs mois. Leur rencontre physique a eu lieu au domicile de la victime, au cours de laquelle James Champel aurait fourni du cannabis, consommé avec la jeune fille. La situation a ensuite dégénéré, donnant lieu aux accusations déposées par la famille de l’adolescente.

Lors de son audition, l’acteur a nié les accusations de viol et d’agression sexuelle, affirmant n’avoir eu avec la jeune fille que des préliminaires, pensant qu’elle avait entre 16 et 17 ans. Toutefois, il aurait admis l’existence d’une relation sexuelle consentie. Ces propos sont opposés à la plainte des plaignants, qui dénoncent une relation non consentie.

James Champel est bien connu des services de police. Il a déjà été condamné en 2019 à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour une agression sexuelle commise en 2016 sur une joggeuse dans un parc public. En outre, il fait l’objet de plusieurs signalements remontant à 2011, couvrant des faits de viol, de tentative de viol en 2016, ainsi que de violences conjugales en 2022, d’après les informations publiées par le journal Le Parisien.

Au domicile de l’acteur, lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert des photographies à caractère pédopornographique et des correspondances inquiétantes sur le site « Coco », visant des jeunes filles. Ces découvertes viennent renforcer le volet des accusations liées à la détention d’images illicites.