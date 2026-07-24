Un véhicule de l’influenceuse Carla Moreau incendié à Marseille avec une lettre de la DZ Mafia retrouvée sur place

Une nuit dramatique à Marseille a vu le véhicule de Carla Moreau, star des télé-réalités et influenceuse très suivie, être entièrement incendié devant son domicile. À proximité des restes calcinés, les policiers ont retrouvé une lettre revendiquant cet acte au nom de la DZ Mafia, un groupe criminel marseillais. Cette attaque soulève de nombreuses interrogations et a immédiatement mobilisé les forces de l’ordre dans une enquête encore en cours.

Selon les informations relayées par Le Parisien, Carla Moreau n’était pas présente sur les lieux lors de l’incendie du 23 juillet, puisqu’elle se trouvait à Monaco, comme l’attestent ses publications sur Instagram. Prévenue à distance, la jeune femme de 29 ans n’a pas encore fait de déclaration publique, et son avocate, Anouck Aragones, contactée par le quotidien, n’a pas souhaité s’exprimer pour le moment. Aucun autre détail concernant les circonstances précises de l’incendie ou d’éventuels témoins n’a encore été divulgué.

Détails sur l’incendie et contexte autour de Carla Moreau

Dans la nuit du 23 au 24 juillet, un ou plusieurs individus ont délibérément mis le feu à la voiture de Carla Moreau, située à Marseille. Ce geste criminel est directement associé au message trouvé sur place, signé DZ Mafia, organisation qui s’est déjà illustrée dans divers actes de violence et criminalité dans la cité phocéenne. Cette revendication fait peser un climat de menace particulièrement inquiétant autour de l’influenceuse, bien que les raisons précises de cet attentat demeurent inconnues à ce stade de l’enquête.

Carla Moreau est essentiellement connue pour ses participations dans plusieurs émissions populaires de télé-réalité française, notamment la série des « Marseillais », qui a contribué à asseoir sa popularité. Plus récemment, elle a été vue sur TFX dans l’émission « Excape Island », aux côtés notamment de son ex-mari Kévin Guedj, avec qui elle partage la garde de leur fille Ruby, âgée de six ans. Leur séparation date de plusieurs années, mais ils restent liés par leur vie familiale commune.

Ce contexte personnel et professionnel est scruté par les enquêteurs, qui tentent d’établir un lien entre cette attaque et la sphère privée ou médiatique de Carla Moreau. À ce jour, aucune hypothèse privilégiée n’a été confirmée publiquement par les autorités.

Retour sur un passé judiciaire marqué

Cet incendie ramène également à la surface une affaire judiciaire marquante pour Carla Moreau. En 2021, des enregistrements divulgués par l’influenceur Marc Blata ont mis en lumière des pratiques occultes suspectées, où Carla Moreau aurait eu recours à des rituels avec une voyante dans l’intention de nuire à certaines candidates de télé-réalité, notamment Maeva Ghennam et Stéphanie Clerbois. Ces révélations avaient créé un véritable scandale médiatique.

Par la suite, en février 2023, Carla Moreau avait porté plainte pour chantage et extorsion de fonds contre la voyante Danaé Roux Custode et le youtubeur Nabil El Moudni. Selon Le Parisien, l’influenceuse leur avait versé plus de 30 000 euros pour empêcher la diffusion de vidéos compromettantes liées à cette affaire, un accord qui a volé en éclats fin 2022. En juin 2023, la justice marseillaise avait alors interdit au youtubeur de partager ces contenus sous peine d’une amende de 20 000 euros par infraction. Une enquête pénale du parquet marseillais a été ouverte au printemps 2023, sans que l’on sache si elle est toujours active.

L’incendie du véhicule de Carla Moreau marque ainsi une nouvelle page de cette série d’événements exceptionnels qui continuent d’affecter la vie de cette grande figure des réseaux sociaux. Les autorités locales poursuivent leurs investigations pour déterminer les circonstances et responsables de cette attaque criminelle.