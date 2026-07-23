Anne-Sophie Lapix victime d’une 5e intrusion en trois ans avec un homme armé à son domicile

Anne-Sophie Lapix et son époux, Arthur Sadoun, ont de nouveau été victimes d’une tentative d’intrusion armée à leur domicile parisien, a rapporté Le Parisien. Cette nouvelle effraction surviendrait dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juillet 2026, constituant la cinquième tentative d’intrusion en moins de trois ans dans leur hôtel particulier situé dans le 16e arrondissement de Paris. Ce harcèlement répétitif alerte sur la sécurité du couple, alors même qu’ils étaient absents de leur résidence au moment des faits.

Détectée par leur femme de ménage, cette dernière a observé un détail inhabituel : un citronnier, habituellement placé dans la cour intérieure, avait été déplacé. Sur le qui-vive, elle a immédiatement prévenu le couple. Suivant les images des vidéosurveillances consultées à distance, un homme a été filmé en train de franchir la grille puis de modifier la disposition du végétal. L’intrus semblait être armé, bien qu’il soit pour l’heure impossible de confirmer la nature réelle ou factice de l’arme. L’éclairage automatique de la propriété s’est déclenché, ce qui aurait provoqué la fuite de l’individu sans autre effraction.

Anne-Sophie Lapix, présentatrice vedette du Journal de 20H sur France 2 et épouse d’Arthur Sadoun, publicitaire de renom, forme un couple très exposé. Leur domicile parisien est sous haute surveillance depuis plusieurs tentatives d’effractions notables. En effet, entre 2023 et aujourd’hui, ces agressions se répètent, illustrant un climat d’insécurité grandissant autour de leur résidence.

Une série de tentatives d’intrusion depuis 2023

Le domicile du couple Lapix-Sadoun n’en est pas à son premier incident. Dès janvier 2024, plusieurs individus âgés de 17 à 25 ans avaient essayé de s’introduire chez eux. Cette tentative, avortée grâce à l’intervention du fils d’Anne-Sophie Lapix, avait mené à l’arrestation de plusieurs suspects. Trois d’entre eux avaient été écroués pour tentative de vol en bande organisée.

Malgré ces actions policières, les agressions à leur domicile se sont poursuivies au cours des mois suivants, conduisant à un total d’au moins cinq incidents documentés. Les cas récents, comme celui de la nuit de juillet 2026, mettent en exergue les failles ou la persistance de la menace, même en présence de dispositifs de sécurité moderne, tels que la vidéosurveillance et l’éclairage automatique.

Le couple se trouvait temporairement en vacances au moment des faits, Anne-Sophie Lapix ayant récemment partagé sur les réseaux sociaux une image d’elle accompagnée de la légende « Vamos à la playa », confirmant leur absence temporaire du domicile. Cette situation rend d’autant plus préoccupante la vulnérabilité constatée de leur habitation face à ces tentatives d’effraction répétées.

Anne-Sophie Lapix, originaire du Pays basque, bénéficie d’une carrière respectée dans le journalisme français, ayant exercé dans plusieurs grandes chaînes comme M6, Canal+ et France 5 avant de rejoindre France 2. La notoriété professionnelle du couple, conjuguée à leur exposition médiatique, semble attirer une attention indésirable qui se traduit par ces incidents graves autour de leur vie privée et de leur sécurité.