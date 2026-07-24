M6 : Cyril Hanouna et Shana Loustau animeront une émission politique pour la présidentielle

Cyril Hanouna s’apprête à faire son grand retour à la rentrée 2025 avec son émission « Tout beau tout neuf » diffusée sur W9, une nouvelle étape dans sa carrière déjà bien remplie. Parallèlement, le groupe M6 prépare pour 2027 un projet audacieux impliquant l’animateur de 51 ans dans la présentation d’une émission politique majeure à l’approche de la présidentielle. Cet engagement témoigne d’une volonté de diversifier ses activités télévisuelles et d’aborder des thématiques plus institutionnelles, rappelant une facette moins connue mais déjà explorée par le « trublion du PAF ».

Après plusieurs années à la tête de « Touche pas à mon poste » (TPMP) sur France 4 puis sur C8, Cyril Hanouna a dû faire face à un coup dur à l’hiver 2025 : la fermeture définitive de C8, chaîne du groupe Canal+, annoncée pour la fin mars. Cette annonce a eu un impact significatif sur toutes les équipes du programme, des chroniqueurs aux techniciens, démontrant la solidité des liens professionnels tissés autour de l’émission. Malgré cette situation délicate, l’animateur a rapidement su rebondir en rejoignant le groupe M6, où il a lancé « Tout beau tout neuf » sur W9, une émission qui conserve l’esprit de TPMP.

Dans ce nouveau rendez-vous, Cyril Hanouna a pu réunir plusieurs des chroniqueurs emblématiques de son émission précédente, comme Gilles Verdez, Valérie Bénaïm, Raymond Aabou et Géraldine Maillet, tout en intégrant de nouveaux talents. Parmi ces recrues figure la journaliste Shana Lousteau, arrivée après plusieurs années passées sur CNews. Le duo semble avoir trouvé une bonne dynamique, comme en témoigne la couverture récente de leur relation dans Paris Match. Cette collaboration marque un temps fort pour l’animateur qui cherche à insuffler un nouveau souffle à sa programmation.

Cyril Hanouna : un rôle politique à la télévision pour la présidentielle de 2027

Les téléspectateurs familiers de « Tout beau tout neuf » savent que Cyril Hanouna n’hésite pas à aborder des sujets de société importants, souvent en lien avec les préoccupations des Français les plus vulnérables. Dans cette continuité, le groupe M6 travaille actuellement à la conception d’une émission politique portée par l’animateur en vue de la présidentielle de 2027, révèle Paris Match à quelques semaines de la rentrée. Ce projet marque une incursion notable dans le domaine politique, un terrain sur lequel Hanouna a déjà évolué par le passé.

En effet, lors de la saison 2021-2022, époque de la précédente campagne présidentielle, il animait « Face à Baba » sur C8, une émission dédiée à la politique et au débat citoyen. Ce format lui avait permis d’accueillir plusieurs personnalités politiques importantes telles que Marine Le Pen, Gérald Darmanin, Eric Zemmour, Olivier Véran ou Jean-Luc Mélenchon, offrant une tribune à ces candidats et acteurs du débat public. La nouvelle émission politique prévue pour 2027 pourra s’appuyer sur cette expérience pour se positionner comme un rendez-vous clé à l’approche de l’élection.