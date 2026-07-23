Amir encore contraint d’annuler un concert à Marseille pour raisons de sécurité

Le chanteur franco‑israélien Amir ne montera pas sur la scène du festival Sunset Lives à Marseille ce dimanche : les organisateurs ont annoncé l’annulation de sa prestation, évoquant une décision prise « en lien avec les autorités pour des raisons de sécurité » dans un contexte de mobilisations et d’appels au boycott autour de sa venue.

Le concert, gratuit et très attendu, a été annulé avant le début de la manifestation. Les organisateurs précisent que la décision a été prise après concertation avec les autorités compétentes afin de garantir la sécurité du public, des équipes techniques et de l’artiste.

Plusieurs collectifs pro‑palestiniens avaient appelé à se mobiliser contre la présence d’Amir à Marseille. Sur le site de l’association France Palestine Solidarité des Bouches‑du‑Rhône, le chanteur est présenté comme « un fervent défenseur de l’armée et de la politique israéliennes« , position qui a nourri les appels au boycott et les protestations annoncées.

Une décision prise en raison du contexte sécuritaire

La décision d’annuler la prestation intervient alors que le débat public autour de la tenue de concerts d’artistes portant des représentations politiques supposées reste tendu. Selon les organisateurs, l’annulation visait à prévenir tout risque pour les personnes présentes et les installations, sans qu’un incident particulier n’ait été officiellement signalé avant la décision.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) à Marseille a réagi par un communiqué, exprimant sa « profonde inquiétude » face à cette annulation. L’organisation affirme qu’elle fait suite à « une campagne de pression et de boycott menée par plusieurs collectifs propalestiniens« , et déplore la portée de ces actions sur la vie culturelle locale.

Dans son communiqué, le CRIF affirme également que l’Union Palestine Marseille s’est réjouie publiquement de l’annulation, qualifiant cet événement de « victoire de la mobilisation populaire« .

Le conseil représentatif estime que la situation dépasse le cadre du simple débat d’idées et cite textuellement : « Sous couvert de liberté d’expression et de boycott prétendument pacifique, ces organisations imposent progressivement leur loi à la vie culturelle. Lorsque la pression militante conduit à l’annulation d’un concert, elle ne relève plus du simple débat démocratique : elle empiète directement sur la liberté de création, la liberté de se produire et la liberté du public d’assister à un événement« .

Il n’est pas inédit qu’Amir voie des représentations perturbées : l’artiste avait déjà été la cible d’appels au boycott et de manifestations lors de plusieurs concerts l’an dernier.

Cette annulation intervient quelques jours après des incidents rapportés lors du concert de la DJ Barbara Butch à Grenoble, où sa prestation a été perturbée par une manifestation réunissant, selon plusieurs témoignages et les autorités, des militants pro‑palestiniens et des membres de La France insoumise.