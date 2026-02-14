Karine Le Marchand : M6 contre-attaque après ses propos sur CNews

Karine Le Marchand provoque une vive polémique après des propos tenus sur le plateau de CNews le 9 février concernant son arrivée à Paris dans les années 1980, extraits diffusés alors qu’elle venait présenter son documentaire Les Nouveaux Français, 100 ans d’immigration, programmé le soir même sur M6. Les déclarations, rapidement relayées et commentées sur les réseaux sociaux, ont suscité des réactions parfois hostiles et donné lieu à des signalements auprès de l’Arcom.

Invitée dans L’Heure des Pros, l’animatrice a raconté son ressenti lors de son arrivée en région parisienne en 1986: « J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes… J’ai fait Ah. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. Parce que Paris c’était particulier », a-t-elle expliqué face à Pascal Praud, qui évoquait le “communautarisme” comme source d’inquiétude en France. Ces quelques secondes, selon Karine Le Marchand, ont été sorties de leur contexte et ont déclenché une « vague de réactions très violentes » en ligne.

Quatre jours après l’émission, l’animatrice a publié un message sur Instagram qualifiant la controverse de « pseudo-polémique » et estimant que « sur 30 minutes d’interview, ils prennent 15 secondes sorties de leur contexte ». Elle y affirme par ailleurs être « à moitié noire et fière de l’être. À moitié blanche aussi. Je suis fière de ce que je suis et de ce que j’ai accompli. J’assume complètement qui je suis ». Karine Le Marchand rappelle avoir déjà fait l’objet de critiques lors de précédentes émissions ou documentaires, citant des accusations d’“antiblanc”, de transphobie et de grossophobie selon les sujets traités.

Réactions politiques, soutien de M6 et menaces signalées

Plusieurs personnalités politiques ont réagi aux propos tenus sur CNews. Les députées Ersilia Soudais et Léa Balage El Mariky ont annoncé leur intention de saisir l’Arcom. « Il va falloir arrêter de nous prendre pour des débiles Karine Le Marchand. Quand on fricote toute l’année avec l’extrême droite et qu’on vient tenir ce discours sur CNews, on sait très bien ce qu’on fait. Ces propos sont racistes, je saisis l’Arcom », a déclaré Léa Balage El Mariky.

Face à cette mobilisation, Karine Le Marchand a exprimé sa confiance en une issue favorable, pariant que la saisine sera « déboutée ». Parallèlement, le groupe M6, présidé par David Larramendy, a annoncé condamner « fermement toutes ces menaces » et a assuré son « soutien total » à l’animatrice, après la diffusion d’extraits qualifiés de tronqués.

Sur Instagram, Karine Le Marchand a dit avoir recensé « au moins 340 » insultes et menaces en moins de vingt-quatre heures. Elle indique qu’un huissier s’est rendu sur place pour constater les messages et qu’elle envisage de porter plainte : « On fait un constat et hop on va porter plainte. Ça prend un petit peu de temps mais on ne vous lâchera pas. J’ai beaucoup de menaces de morts, de viol. Ce qui est fou, c’est que j’ai beaucoup de noirs qui me traitent de sale négresse », écrit-elle, ajoutant que l’huissier serait « traumatisé » par la violence des messages.

Dans le même message, l’animatrice a encouragé à consulter les contenus dans leur totalité avant de juger et a conclu : « Votre haine ne me touche pas, je ne suis pas toute jeune, je n’en ai vraiment rien à foutre ».