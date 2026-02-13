Karine Le Marchand fait lire par son huissier le pire message reçu : « Ton père t’a abandonné, il avait bien raison »

Karine Le Marchand fait l’objet d’un harcèlement massif sur les réseaux sociaux après des propos tenus lors d’une interview et relayés ces dernières semaines : l’animatrice, qui promouvait son documentaire Les Nouveaux Français : 100 ans d’immigration diffusé le 9 février sur M6, a vu des extraits de ses interventions susciter une vive polémique, entraînant des insultes et des menaces dirigées contre elle et la communication de son entourage professionnel.

Invitée sur CNews par Pascal Praud, Karine Le Marchand s’est remémorée son arrivée à Paris en évoquant ses premières impressions dans le RER. Elle a notamment déclaré : « J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir, parce qu’à Nancy j’étais la seule de mon école à avoir cette tête-là. J’ai fait Ah. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. » Elle a assuré s’être ensuite habituée à la diversité rencontrée en région parisienne. Ces propos ont déclenché une réaction d’indignation sur les réseaux sociaux.

La diffusion d’extraits de ses interventions a été suivie, selon les publications et captures partagées par l’animatrice elle-même, d’un afflux de messages agressifs. Karine Le Marchand, mère d’Alya, a publié sur son compte Instagram des captures de certains messages reçus, parmi lesquels figure le texte : « Tu n’as même pas honte de porter des propos comme ça, ton père t’a abandonné, il avait bien raison… ». Elle a fait intervenir un huissier pour constater et faire lire ces messages ; elle a relaté : « Notre huissier est traumatisé le pauvre… Il a fait toutes ces études pour en arriver là, il n’en revient pas ». L’animatrice a indiqué que toutes les personnes impliquées dans ces publications feraient l’objet de poursuites judiciaires.

Réactions et poursuites annoncées

Face à ces attaques, le groupe M6 a rendu public un communiqué pour soutenir Karine Le Marchand. Le groupe souligne que l’animatrice, « productrice et animatrice du documentaire Les Nouveaux Français : 100 ans d’immigration », est « l’objet de très nombreuses attaques et de menaces extrêmement graves à la suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d’extraits d’interviews tronqués ». Le communiqué affirme que le groupe condamne fermement ces menaces et rappelle son « soutien total à Karine Le Marchand ».

Précédemment, la présentatrice avait multiplié les interviews dans le cadre de la promotion du documentaire diffusé le 9 février sur M6, épisode de communication dont la reprise partielle par des internautes est au cœur de la polémique et des réactions signalées par l’équipe de l’animatrice et la chaîne.