Kamel Ouali accusé de grossophobie par Manon Trinquier : « C’était hyper violent »

Manon Trinquier, ancienne candidate de l’émission The Voice, a raconté dans une interview accordée au journaliste Sam Zirah sur Instagram des échanges et des gestes qu’elle qualifie de blessants de la part du chorégraphe Kamel Ouali, évoquant une atmosphère difficile au sein de la troupe et la crainte des répercussions professionnelles.

Lors de cet entretien, la chanteuse revient sur plusieurs épisodes précis. Elle rapporte notamment un échange lors d’un dîner collectif où, après avoir commandé un tartare accompagné de frites et demandé de la mayonnaise au serveur, M. Ouali se serait exclamé très fort devant l’assemblée : « Ça va, tu as commandé des frites, tu ne vas pas prendre de la mayonnaise en plus ? ». Selon elle, la remarque l’a mise dans l’embarras malgré une réaction rieuse sur le moment.

Manon Trinquier décrit un autre épisode survenu lors d’une soirée du Nouvel An : « Il est venu avec un plateau de macarons, il me l’a présenté et quand j’ai voulu mettre ma main, il m’a donné une grande claque sur la main. J’étais un peu choquée et il m’a dit : “C’était un test, toi t’as pas le droit” », rapporte-t-elle. Elle qualifie ces faits d’« hyper violents » et d’humiliation publique.

Les propos et comportements dénoncés, la difficulté à témoigner

Dans son témoignage, Manon Trinquier assure qu’elle n’est « pas du tout la seule à vivre ça », tout en reconnaissant la difficulté de s’exprimer publiquement lorsqu’on évolue dans le milieu du spectacle. Elle explique craindre des représailles : « J’ai peur qu’on m’attaque, j’ai peur de me griller… Mais si on ne parle pas, ça va toujours continuer ce genre de chose », ajoute-t-elle, précisant que prendre la parole peut avoir des conséquences sur les opportunités professionnelles.

Le rôle d’un chorégraphe au sein d’une production comporte des responsabilités artistiques et organisationnelles, notamment sur la direction des répétitions, le placement des artistes et parfois le casting. Dans ce contexte, un membre de l’équipe artistique peut avoir une influence directe sur la carrière d’un interprète au sein des comédies musicales et spectacles vivants, ce que souligne implicitement la crainte exprimée par la chanteuse quant aux répercussions de sa parole.

Les éléments rapportés relèvent du témoignage personnel de Manon Trinquier recueilli au cours de l’interview publiée sur le compte Instagram de Sam Zirah. Contacté, Kamel Ouali n’a, pour le moment, pas répondu aux sollicitations des rédactions.