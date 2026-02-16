Juan Arbeláez papa pour la première fois et partage une craquante photo de son nouveau-né

Juan Arbeláez et sa compagne Cassandre Verdier ont annoncé la naissance de leur premier enfant dimanche 15 février 2026 via leurs comptes Instagram, provoquant une vague de félicitations et de messages chaleureux de la part de leurs abonnés.

Sur le réseau social, la jeune femme a publié deux clichés montrant le chef en compagnie du nouveau-né, accompagnés de la légende sobre et émotive : « Eux deux. Mon nouveau monde ». Le post, relayé par leurs followers, a rapidement récolté de nombreuses réactions et commentaires.

Les publications mettent en avant l’arrivée du bébé sans divulguer d’autres détails médicaux ou personnels dans les légendes diffusées publiquement, se cantonnant à partager l’instant de joie entre les parents et leur entourage numérique.

Réactions des internautes et rappel de l’annonce de la grossesse

Les commentaires sous les photos se sont multipliés, mêlant félicitations, souhaits de bonheur et remarques humoristiques. Parmi les messages cités : « Bienvenue dans ton nouveau monde, Chef. Le plus beau service commence maintenant », « Felicidades, ta meilleure recette. Il va falloir t’occuper du post-partum challenge » et « Félicitations et bienvenue à ce magnifique bébé. J’espère que vous allez bien. Profitez de ce nouveau bonheur ». D’autres réactions publiées par des internautes comprenaient des formules telles que « Magnifique. Beaucoup de bonheur pour vous 3 et des câlins à ce petit prince », « Toutes nos félicitations », « Congrats à vous deux » ou encore « Félicitations. Beaucoup de bonheur à vous 3. Il est beau ce petit chevelu ».

Le partage de ces instants intimes via Instagram fait suite à la révélation de la grossesse, annoncée publiquement le 12 octobre dernier. À l’époque, la future maman avait posté des photos dévoilant son baby bump et accompagné la série d’images de la mention : « Une recette qui mijote depuis 5 mois ». Cette publication avait elle aussi suscité de nombreuses réactions de personnalités et d’abonnés.

Parmi les réponses à l’annonce de la grossesse figuraient des messages de personnalités du monde des médias et du spectacle. L’animatrice Valérie Damidot avait simplement commenté : « Joie !!!! ». Amandine Petit (Miss France 2021) avait écrit : « Encore félicitations Cassandre et Juan, super heureuse pour vous ». Le journaliste Paul Larrouturou avait, pour sa part, posté une remarque enjouée : « Quand une banana enfante ça fait quel fruit ? BRAVO camarade. Tu vas être un papa fabuleux ».

Juan Arbeláez, chef d’origine colombienne révélé au grand public lors de sa participation à l’émission Top Chef, et Cassandre Verdier avaient choisi les réseaux sociaux pour partager ces étapes de leur vie privée avec leurs abonnés, depuis l’annonce de la grossesse jusqu’à la publication des premières images du nouveau membre de la famille.