José Mourinho vers un retour en Premier League ?

Football
Par Romaric Déguénon
Moins de 1 min.de temps de lecture
L'entraineur de l'AS Roma, José Mourinho
José Mourinho pourrait bien effectuer un retour en Premier League, quelques heures seulement après son limogeage par Fenerbahçe, officialisé vendredi matin par un communiqué laconique du club turc.

Cette décision intervient au lendemain de l’élimination de Fenerbahçe en barrages de la Ligue des champions face à Benfica. D’après le Mirror, l’entraîneur portugais de 62 ans se dit prêt à relever un nouveau défi, et l’Angleterre apparaît comme une destination privilégiée pour l’ancien coach de Chelsea, Manchester United et Tottenham.

En octobre dernier, Mourinho avait déjà laissé entendre qu’il envisageait un retour sur les bancs anglais. « Quand je quitterai Fenerbahçe, j’irai dans un club qui ne participe pas aux compétitions de l’UEFA. Donc, si un club anglais du bas de tableau a besoin d’un entraîneur dans deux ans, je suis prêt », avait-il déclaré.

