Johannesburg : 250 exposants réunissent beauté propre, cuisine végétale et maison durable

Le Good Life Show ouvre ce vendredi au Sandton Convention Centre avec plus de 250 exposants et plus de 90 rendez-vous autour de l’alimentation, du bien-être, de la beauté et des solutions durables.

À Johannesburg, le Good Life Show ouvre ce vendredi 18 septembre avec plus de 250 exposants réunis autour d’un même terrain de jeu lifestyle. Alimentation végétale, produits de bien-être, cosmétiques dits clean et objets pour la maison y côtoient des solutions pensées pour réduire l’impact environnemental du quotidien.

Le rendez-vous se tient jusqu’au 20 septembre au Sandton Convention Centre. Les organisateurs annoncent des centaines de produits à découvrir ou à tester, des aliments biologiques ou végétaux aux soins de beauté et aux équipements écoresponsables pour la maison et l’hospitalité. L’événement mêle marché grand public, démonstrations et espaces professionnels.

La programmation dépasse la simple vitrine commerciale. Time Out Johannesburg recense plus de 90 conférences, démonstrations et sessions interactives, tandis que le programme officiel prévoit des masterclasses, des dégustations et des démonstrations culinaires. L’idée est de faire passer les tendances dites conscientes du discours à des usages directement observables.

Le salon accorde aussi une place importante aux marques africaines qui cherchent des débouchés. Un dispositif professionnel relie producteurs, distributeurs, acheteurs et acteurs de l’hôtellerie, avec des rendez-vous commerciaux et un programme d’acheteurs invités. Cette dimension donne au bien-être et à la consommation durable une lecture plus économique que purement décorative.

Pour le public, l’intérêt est surtout dans la comparaison sur place. Les visiteurs peuvent voir comment les marques traduisent les grands mots du moment — naturel, durable, végétal ou responsable — en ingrédients, emballages, usages et prix. La variété des stands permet aussi de distinguer une tendance réellement installée d’un simple argument marketing.

Le Good Life Show est ouvert vendredi et samedi de 10 h à 18 h, puis dimanche de 10 h à 16 h. Le billet adulte coûte 150 rands en ligne et 170 rands sur place, tandis que les moins de 12 ans entrent gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés.