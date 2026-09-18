Liga : Abde Ezzalzouli offre au Betis sa 5e victoire en six matchs

Le Marocain a inscrit le seul but face à Getafe juste avant la pause. Avec ce succès 1-0, le club sévillan enchaîne une quatrième victoire toutes compétitions confondues et totalise 15 points en Liga.

Abde Ezzalzouli a offert au Real Betis sa cinquième victoire en six journées de Liga. L’international marocain a inscrit l’unique but du succès 1-0 contre Getafe, jeudi 17 septembre au stade Benito Villamarín, permettant aux Sévillans de conserver la troisième place avec 15 points.

Le but est arrivé juste avant la pause. Servi par un centre à ras de terre de Troy Parrott, Ezzalzouli a conclu du centre de la surface. L’action a été examinée par l’assistance vidéo pour une possible main dans la construction, mais la réalisation a finalement été validée.

Le Betis avait déjà créé plusieurs situations dangereuses. Parrott a obligé David Soria à intervenir sur une tentative lointaine déclenchée près de la ligne médiane. Le gardien de Getafe a également détourné sur son poteau une frappe basse d’Antony, maintenant son équipe dans le match.

Ce succès prolonge la série du Betis à quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Le club andalou avait réagi après sa défaite 5-2 à Levante fin août et a depuis retrouvé une dynamique positive dans ses rendez-vous nationaux et européens.

Après six journées de Liga, le Betis occupe la troisième place avec 15 points, cinq victoires et une défaite. Getafe reste à cinq points et se classe 16e.