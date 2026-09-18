Europe

Europa League : Crystal Palace signe sa plus large victoire européenne, 4-0

Les Eagles ont balayé Lech Poznań 4-0 à Selhurst Park jeudi 17 septembre. Un résultat historique pour leur première sortie en Europa League, avec quatre buteurs différents et un record européen du club.

Geraud Antonio
Voir tous ses articles
FOOTBALL
Vue de Selhurst Park et de la tribune Holmesdale à Londres
Photo : Rockybiggs / Wikimedia Commons
1 min de lecture
Google News Commenter

Crystal Palace a réussi une entrée historique en Europa League en dominant Lech Poznań 4-0, jeudi 17 septembre à Selhurst Park. Pour leur première apparition dans la compétition, les Eagles ont signé la plus large victoire européenne de l’histoire du club.

Yeremy Pino a ouvert le score dès la 10e minute avant que Chris Richards ne double l’avantage à la 27e. Jørgen Strand Larsen a ensuite transformé un penalty à la 34e minute, permettant aux Londoniens de regagner les vestiaires avec trois buts d’avance.

Lech Poznań a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Radosław Murawski à la 87e minute. Deux minutes plus tard, Eddie Nketiah a inscrit le quatrième but de Palace et scellé le succès anglais.

Vainqueur de la Conference League la saison dernière, Crystal Palace découvre cette saison l’Europa League. Ce 4-0 constitue son succès le plus large sur la scène européenne, selon le compte rendu officiel du club.

Crystal Palace se déplacera à Lyon le 15 octobre pour la deuxième journée de la phase de ligue, selon le calendrier de l’UEFA.

DANS L’ACTUALITÉ
FIL D'ACTU
02:34 Football : Europa League : Crystal Palace signe sa plus large victoire européenne, 4-0
01:39 Economie : Nigeria : l’IPO de Dangote sature plusieurs plateformes d’investissement
02:34 Europa League : Crystal Palace signe sa plus large victoire européenne, 4-0