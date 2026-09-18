Europa League : Crystal Palace signe sa plus large victoire européenne, 4-0

Les Eagles ont balayé Lech Poznań 4-0 à Selhurst Park jeudi 17 septembre. Un résultat historique pour leur première sortie en Europa League, avec quatre buteurs différents et un record européen du club.

Crystal Palace a réussi une entrée historique en Europa League en dominant Lech Poznań 4-0, jeudi 17 septembre à Selhurst Park. Pour leur première apparition dans la compétition, les Eagles ont signé la plus large victoire européenne de l’histoire du club.

Yeremy Pino a ouvert le score dès la 10e minute avant que Chris Richards ne double l’avantage à la 27e. Jørgen Strand Larsen a ensuite transformé un penalty à la 34e minute, permettant aux Londoniens de regagner les vestiaires avec trois buts d’avance.

Lech Poznań a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Radosław Murawski à la 87e minute. Deux minutes plus tard, Eddie Nketiah a inscrit le quatrième but de Palace et scellé le succès anglais.

Vainqueur de la Conference League la saison dernière, Crystal Palace découvre cette saison l’Europa League. Ce 4-0 constitue son succès le plus large sur la scène européenne, selon le compte rendu officiel du club.

Crystal Palace se déplacera à Lyon le 15 octobre pour la deuxième journée de la phase de ligue, selon le calendrier de l’UEFA.