Nigeria : 37 suspects d’exploitation minière illégale meurent en détention

Trente-sept personnes arrêtées dans l’État de Niger pour suspicion d’exploitation minière illégale sont mortes en détention le 17 septembre. Le NSCDC évoque une possible maladie, sans cause confirmée, tandis que plusieurs enquêtes ont été ouvertes.

Trente-sept personnes arrêtées pour suspicion d’exploitation minière illégale sont mortes jeudi 17 septembre 2026 alors qu’elles étaient détenues par le Nigeria Security and Civil Defence Corps, dans l’État de Niger, au centre-nord du Nigeria. Les autorités ont ouvert des enquêtes pour déterminer les circonstances et la cause exacte des décès.

Le commandement du NSCDC dans l’État de Niger a indiqué que les arrestations avaient été menées les 15 et 16 septembre dans les localités de M.I. Wushishi et Lukoto. Les détenus ont été retrouvés morts dans les premières heures du 17 septembre. Le corps de sécurité a évoqué une possible maladie, mais aucune cause médicale n’a encore été établie.

Le gouverneur de l’État de Niger, Mohammed Umaru Bago, a confirmé un bilan de 37 morts et décrété trois jours de deuil. Le commandement national du NSCDC a également ordonné une enquête chargée d’examiner les conditions d’arrestation et de détention, ainsi que la prise en charge médicale des personnes interpellées.

La police de l’État de Niger a ouvert une enquête distincte. Un survivant, Dauda Shehu, a déclaré à l’Associated Press que les détenus étaient nombreux dans une cellule mal ventilée et qu’ils avaient éprouvé des difficultés à respirer. Ce témoignage ne permet pas, à lui seul, d’établir la cause des décès.

Le NSCDC a indiqué que les corps avaient été transférés à l’hôpital général de Minna pour des examens médicaux. Les autorités ont demandé aux familles et aux témoins de coopérer avec les enquêteurs pendant que les circonstances de la mort des détenus sont examinées.

Les arrestations s’inscrivaient dans une opération visant l’exploitation minière illégale dans l’État de Niger. Les résultats des examens pratiqués à Minna doivent permettre de déterminer la cause médicale des 37 décès.